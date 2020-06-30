Правозащитники признали политзаключенным и блогера Игоря Лосика





В связи с задержанием блогера и администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, представители правозащитного сообщества Беларуси, еще раз подтверждая свою позицию, изложенную в ранее принятых заявлениях от первого, девятого и одиннадцатого июня 2020 года, признали Игоря Лосика политическим заключенным.





Правозащитники требуют его немедленного освобождения и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.





На сегодняшний день правозащитники признали политзаключенными 20 человек. 17 из них были признаны политическими заключенными во время избирательной президентской кампании. 29 мая международная правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, их соратников и блогеров, всего — 17 человек.



Кто такой Игорь Лосик?

Игорь Лосик – блогер, администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга», на который подписано более 172 тысяч пользователей. Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Также Игорь является внештатным консультантом издания "Радио Свобода".





Во вторник 25 июня в доме в Барановичах, где живет Игорь Лосик с семьей, прошел обыск, после которого его задержали. После содержания его в ИВС в Минске, сейчас он находится в СИЗО №1 на ул. Володарского в Минске.