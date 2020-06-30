



Памятник ждет открытия с апреля 2020 года, которое было отложено из-за эпидситуации с коронавирусной инфекцией и, похоже, что оно откладывается еще немного.





О том, что лидеры двух стран-соседок приедут на открытие мемориала примерно к 12.00 часам, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».





- Если верить программе (и тому, что ее будут соблюдать) Лукашенко и Путин приедут сюда ближе к обеду, - заявили в «Пуле Первого».





На фото приготовлений видно, что уже установлена тумба с микрофонами для выступления президентов, рабочие завершают последние штрихи по наведению порядка.





Уточняется, что в день открытия попасть к памятнику смогут только гости церемонии. Для ржевитян комплекс откроют для посещений на следующий день - со среды, 1 июля.





Кстати, для Владимира Путина - это первая поездка за пределы Московского региона с начала действия ограничительных карантинных мер - с середины марта. А вот для Александра Лукашенко - второй «выезд в свет», первым стало посещение парада Победы 24 июня в Москве.





Чем заняты президенты на данный момент? Этого не сообщает ни пресс-служба Лукашенко, ни инфослужба Кремля. Можно только предположить, что до открытия было решено провести переговоры, которые белорусский лидер анонсировал до поездки.