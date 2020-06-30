Каждый раз, когда вы или люди в ваших лентах начинают выдумывать сложные многоходовые комбинации, которые реализует власть, я хочу, чтобы вы вспоминали кампанию-2020.





Если нам в чем-то повезло, так это в кристальной простоте нашей политической системы. Она живет по принципу Оккама - не множит сущностей без необходимости.





Какие замысловатые спойлеры, чтобы заманить людей на участки? Зачем явка, если у каждого председателя комиссии есть карандаш? Если кто-то не верит карандашу, для них есть средства поубедительнее.





Зачем игры в легитимизацию, если сторонники в любом случае будут считать власть легитимной, а противники - в любом случае не будут?





Игра на Запад? Там все всё давно поняли. Иностранные послы не прекратят вручать верительные грамоты, даже если выборы заменят коронацией, и будут вручать их именно тому, кто отменил, потому что они, послы, назначены туда своим избирателем в его интересах, а не в наших.





Бойкот? Здорово, скажет власть, мы для этого и снимаем ваших кандидатов. С пустыми бюллетенями еще проще работать, чем с полными.





Нерегистрация Бабарико и Цепкало, к которой все идет, это, конечно, новинка. До сих пор собравших 100к подписей регистрировали. Но времена новые. Можно и отойти от старых традиций, сделать, как у соседей в России. У них фильтрация на этом этапе работает давно и надежно.





С массовым возмущением легче справиться сейчас, размазав его на несколько дней - день отбраковки последних подписей, день нерегистрации, день отказа в суде.









Тяжелее было бы справляться с ним в один день - 9 августа, когда люди увидели бы 3%, но у своих кандидатов. А теперь расчет на то, что часть перебесится до того, часть уйдет обратно в ракушку депрессии и внутренней эмиграции, а на остальную часть нужно меньше мужчин со щитами и палками.





Об этой дилемме для власти я написал три недели назад. Власть не сделала ничего неординарного, она всего лишь выбрала самое логичное решение с точки зрения ее краткосрочной устойчивости.





Но теперь вступают в дело долгосрочные риски из того текста. Система окукливается больше, чем раньше, она еще сильнее демотивирует остающихся внутри нее профессионалов-оптимистов, она увеличивает разрыв между собой и той частью общества, у которой были иллюзии, что эта власть способна к модернизации.





Мы входим в фазу из известной коммунистической песенки - "до основанья, а затем". Займемся общенациональным дайвингом, поищем дно.



