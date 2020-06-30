







Лукашенко поздравил коллегу с юбилеем и заметил, что Левитс отмечает юбилей на ответственном посту руководителя государства.





"Это показатель высокого доверия соотечественников, жизненной зрелости и исключительного профессионального опыта, которые помогут преодолеть все сложности сегодняшнего времени", - говорится в поздравлении.





Лукашенко отметил, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению добрососедских отношений с Латвией.





"Этому будут способствовать запланированные контакты на высшем уровне. Рассчитываю, что в скором времени нам удастся встретиться в гостеприимной Риге для обсуждения путей углубления взаимодействия Беларуси и Латвии", - говорится в поздравлении белорусского президента.





Официальный визит белорусского президента в Ригу должен был состояться весной. В январе латвийский премьер Кришьянис Кариньш говорил, что Александра Лукашенко ждут в Риге 3 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом и введением в Латвии чрезвычайного положения, визит был перенесен.



