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Лукашенко намерен в ближайшее время посетить Ригу, хотя очень вероятно, что после этих выборов он вновь будет невъездным в ЕС

Александр Лукашенко намерен в ближайшее время посетить Ригу, об этом он сообщил в поздравительном послании президенту Латвии Эгилсу Левитсу. Главе латвийского государства во вторник исполняется 65-лет.



Лукашенко поздравил коллегу с юбилеем и заметил, что Левитс отмечает юбилей на ответственном посту руководителя государства.

"Это показатель высокого доверия соотечественников, жизненной зрелости и исключительного профессионального опыта, которые помогут преодолеть все сложности сегодняшнего времени", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению добрососедских отношений с Латвией.

"Этому будут способствовать запланированные контакты на высшем уровне. Рассчитываю, что в скором времени нам удастся встретиться в гостеприимной Риге для обсуждения путей углубления взаимодействия Беларуси и Латвии", - говорится в поздравлении белорусского президента.

Официальный визит белорусского президента в Ригу должен был состояться весной. В январе латвийский премьер Кришьянис Кариньш говорил, что Александра Лукашенко ждут в Риге 3 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом и введением в Латвии чрезвычайного положения, визит был перенесен.
Sputnik
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