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У Ольги Николайчик после 17 дней карцера выявлен бронхит

Режиссер-документалист и общественная активистка Ольга Николайчик 17 дней была в карцере и заболела бронхитом, сообщает Радые Свабода.

Ольга Николайчик / Еврорадио

 Ее задержали после того, как 6 июня она присутствовала на пикете по сбору подписей возле Комаровки в Минске. Николайчик находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Женщина, сидевшая в одной камере с активисткой и вышедшая на свободу, по просьбе Ольги Николайчик рассказала об условиях, в которых она отбывает административный арест.

Первые 4 дня в карцере Николайчик была на голодовке (почему она попала в карцер, неизвестно). Её не выводили на прогулки, не водили в душ, не передавали письма и передачи. А ещё сокамерница говорит, что не давали воду. У активистки забрали все личные вещи, включая очки и лекарства.

У Ольги Николайчик были 45 суток административного ареста. Недавно она получила еще 15. "Скорее всего, её до выборов не выпустят", — говорит сокамерница.
euroradio.fm
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