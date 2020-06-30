+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Венесуэла высылает посла ЕС в ответ на санкции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал Евросоюз за новые санкции Николас Мадуро раскритиковал Брюссель за меры в отношении 11 венесуэльских чиновников и приказал выслать европейского представителя в течение 72 часов.

 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал ЕС за санкции в отношении ряда венесуэльских чиновников и заявил, что глава представительства Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну. Об этом 29 июня сообщил телеканал Venezolana de Television.
 
"Я решил дать представителю ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну, и потребовать от ЕС проявлять уважение. Хватит европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэле", − подчеркнул Мадуро во время выступления во дворце Мирафлорес в Каракасе.
 
По его словам, Педросе "уже предоставили самолет, чтобы она улетела".
 
"Дальше мы будем постепенно решать вопросы с Евросоюзом. Если мы им не нравимся, если они не уважают Венесуэлу, пусть уходят", − указал лидер страны.
 
В понедельник Евросоюз внес в санкционный список 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и подрыв демократии.
Korrespondent.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
Сюрпризы прикладной социологии
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]