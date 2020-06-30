Венесуэла высылает посла ЕС в ответ на санкции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал ЕС за санкции в отношении ряда венесуэльских чиновников и заявил, что глава представительства Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну. Об этом 29 июня сообщил телеканал Venezolana de Television.

"Я решил дать представителю ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну, и потребовать от ЕС проявлять уважение. Хватит европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэле", − подчеркнул Мадуро во время выступления во дворце Мирафлорес в Каракасе.

По его словам, Педросе "уже предоставили самолет, чтобы она улетела".

"Дальше мы будем постепенно решать вопросы с Евросоюзом. Если мы им не нравимся, если они не уважают Венесуэлу, пусть уходят", − указал лидер страны.

В понедельник Евросоюз внес в санкционный список 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и подрыв демократии.