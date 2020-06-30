Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-издание The Verge.





По информации представителей сервиса, контент оскорбительного характера был удален. Они также сообщили, что не делают исключений для политиков - все пользователи должны соблюдать условия предоставления услуг и правила сообщества.









Также отмечается, что незадолго до блокировки аккаунта Дональда Трампа в Twitch американский портал Reddit, на котором ведутся дискуссии и публикуются новости, заблокировал сообщество сторонников главы Белого дома. Это было сделано в связи с тем, что они много лет нарушали политику портала



