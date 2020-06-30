



29 июня стало известно, что МВД Беларуси проводит проверку по заявлению гражданина Турции по поводу противоправной деятельности потенциального кандидата в президенты Валерия Цепкало. Ранее в близком к силовикам телеграм-канале «Папаратор» было опубликовано фото заявления турецкого бизнесмена Седата Игдеджи в Генеральную прокуратуру. Седат утверждает, что познакомился с Цепкало в 2006 году, когда тот возглавлял Парк высоких технологий. Цепкало якобы вымогал у него взятки. Как говорится в заявлении, турецкий гражданин якобы передал Цепкало более $ 1 млн в период с 2011-2015 годов-деньги в том числе проводились через оффшорные фирмы на Кипре.









«У нас пока нет официальной информации по этой проверке. То есть мы знаем из СМИ, что такая проверка в отношении Валерия Вильямовича проходит. Но его никуда не приглашали, ему не звонили. У него пока все в порядке», – заявил пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан belsat.eu.





Что касается тех обвинений, о которых идет речь в заявлении турецкого гражданина, то Алексей Урбан отметил, что Цепкало оценивает как «грязь, которую даже комментировать нечего».





«Сложно комментировать слова человека, который не завершил ни один объект в Беларуси. То, что он там преподает – это очень безосновательно. Те объекты, которыми он (Седат – прим. belsat.eu) в ПВТ занимался, – ни один из них не принимался администрацией парка. Поэтому, когда он говорит, что он тут кому – то что-то давал, то это не по адресу», – говорит Алексей Урбан.





«Вы сами все понимаете. То, что Седат Игдеджи утверждает — это предвыборный фейк, это очевидно», – подчеркнул он.



















