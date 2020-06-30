+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Политолог: Это может быть предзнаменованием решения не регистрировать Бабарико и Цепкало

Вчера стали поступать сообщения о массовом аннулировании подписей, собранных за выдвижение кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Так, на заседании избирательной комиссии Советского района в Гомеле недействительными были признаны подписи Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.




У первого забракованными оказались более 23% подписей, а у второго — более 16%. На этом основании избирком не признал 4870 подписей за Виктора Бабарико и 1956 подписей за Валерия Цепкало соответственно.

Если такой же высокий процент недействительных подписей будет зафиксирован и на других участках, ЦИК вполне может отказать в регистрации двум ключевым соперникам Александра Лукашенко.

— Это действительно звоночек и очень симптоматичный, — в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил политолог Валерий Карбалевич. — Ведь по информации из команды Бабарико, там очень тщательно все проверяли. Был двойной или даже тройной контроль: целые группы сидели и проверяли качество подписей.

То, что такой процент оказался плохих подписей… Это может быть предзнаменованием политического решения вообще не регистрировать и Бабарико, и Цепкало.

Политолог обратил внимание на недавнее выступление Александра Лукашенко в Солигорске, где он фактически признал, что он дал команду нейтрализовать Тихановского.

— То есть все те формальные обвинения, что он толкнул какого-то милиционера, угрожал общественному порядку — это все ерунда. Выходит, это не правовая система работает, а только его воля.

После таких слов и тем более после того, как Лукашенко фактически посадил за решетку двух своих оппонентов, уже ничего нельзя исключать, — добавил он.

Валерий Карбалевич также напомнил, что случаи массовой отбраковки подписей в Беларуси уже случались, правда, не на президентских, а на парламентских выборах:

— Уже были случаи, когда власти действовали очень грубо. Объявлялось, что собранные подписи недействительные. Что, мол, таких людей не существует. И даже когда потом эти люди с паспортами приезжали в суд, засвидетельствовать, что это их подписи, их просто не пускали.

Комментируя слова Валерия Цепкало о том, что нерегистрация его в качестве кандидата будет означать «фактическую отмену выборов», политолог заметил, что это заявление скорее похоже на политическую метафору.

– То, что основного оппонента Лукашенко, торый обходит его фактически по всем данным в электоральном смысле, отправляют в тюрьму… Можно уже на этом основании говорить, что выборы прекращены.

Главный вопрос, как это будет воспринято в обществе, как на это отреагируют люди. Вот это важно, — подчеркнул Ва рий Карбалевич.
Евгений Кириллов, gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]