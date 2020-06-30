Политолог: Это может быть предзнаменованием решения не регистрировать Бабарико и Цепкало
Вчера стали поступать сообщения о массовом аннулировании подписей, собранных за выдвижение кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Так, на заседании избирательной комиссии Советского района в Гомеле недействительными были признаны подписи Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
У первого забракованными оказались более 23% подписей, а у второго — более 16%. На этом основании избирком не признал 4870 подписей за Виктора Бабарико и 1956 подписей за Валерия Цепкало соответственно.
Если такой же высокий процент недействительных подписей будет зафиксирован и на других участках, ЦИК вполне может отказать в регистрации двум ключевым соперникам Александра Лукашенко.
— Это действительно звоночек и очень симптоматичный, — в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил политолог Валерий Карбалевич. — Ведь по информации из команды Бабарико, там очень тщательно все проверяли. Был двойной или даже тройной контроль: целые группы сидели и проверяли качество подписей.
То, что такой процент оказался плохих подписей… Это может быть предзнаменованием политического решения вообще не регистрировать и Бабарико, и Цепкало.
Политолог обратил внимание на недавнее выступление Александра Лукашенко в Солигорске, где он фактически признал, что он дал команду нейтрализовать Тихановского.
— То есть все те формальные обвинения, что он толкнул какого-то милиционера, угрожал общественному порядку — это все ерунда. Выходит, это не правовая система работает, а только его воля.
После таких слов и тем более после того, как Лукашенко фактически посадил за решетку двух своих оппонентов, уже ничего нельзя исключать, — добавил он.
Валерий Карбалевич также напомнил, что случаи массовой отбраковки подписей в Беларуси уже случались, правда, не на президентских, а на парламентских выборах:
— Уже были случаи, когда власти действовали очень грубо. Объявлялось, что собранные подписи недействительные. Что, мол, таких людей не существует. И даже когда потом эти люди с паспортами приезжали в суд, засвидетельствовать, что это их подписи, их просто не пускали.
Комментируя слова Валерия Цепкало о том, что нерегистрация его в качестве кандидата будет означать «фактическую отмену выборов», политолог заметил, что это заявление скорее похоже на политическую метафору.
– То, что основного оппонента Лукашенко, торый обходит его фактически по всем данным в электоральном смысле, отправляют в тюрьму… Можно уже на этом основании говорить, что выборы прекращены.
Главный вопрос, как это будет воспринято в обществе, как на это отреагируют люди. Вот это важно, — подчеркнул Ва рий Карбалевич.
Евгений Кириллов, gazetaby.com
08:14 30/06/2020
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