











У первого забракованными оказались более 23% подписей, а у второго — более 16%. На этом основании избирком не признал 4870 подписей за Виктора Бабарико и 1956 подписей за Валерия Цепкало соответственно.





Если такой же высокий процент недействительных подписей будет зафиксирован и на других участках, ЦИК вполне может отказать в регистрации двум ключевым соперникам Александра Лукашенко.





— Это действительно звоночек и очень симптоматичный, — в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил политолог Валерий Карбалевич. — Ведь по информации из команды Бабарико, там очень тщательно все проверяли. Был двойной или даже тройной контроль: целые группы сидели и проверяли качество подписей.





То, что такой процент оказался плохих подписей… Это может быть предзнаменованием политического решения вообще не регистрировать и Бабарико, и Цепкало.





Политолог обратил внимание на недавнее выступление Александра Лукашенко в Солигорске, где он фактически признал, что он дал команду нейтрализовать Тихановского.





— То есть все те формальные обвинения, что он толкнул какого-то милиционера, угрожал общественному порядку — это все ерунда. Выходит, это не правовая система работает, а только его воля.





После таких слов и тем более после того, как Лукашенко фактически посадил за решетку двух своих оппонентов, уже ничего нельзя исключать, — добавил он.





Валерий Карбалевич также напомнил, что случаи массовой отбраковки подписей в Беларуси уже случались, правда, не на президентских, а на парламентских выборах:





— Уже были случаи, когда власти действовали очень грубо. Объявлялось, что собранные подписи недействительные. Что, мол, таких людей не существует. И даже когда потом эти люди с паспортами приезжали в суд, засвидетельствовать, что это их подписи, их просто не пускали.





Комментируя слова Валерия Цепкало о том, что нерегистрация его в качестве кандидата будет означать «фактическую отмену выборов», политолог заметил, что это заявление скорее похоже на политическую метафору.





– То, что основного оппонента Лукашенко, торый обходит его фактически по всем данным в электоральном смысле, отправляют в тюрьму… Можно уже на этом основании говорить, что выборы прекращены.





Главный вопрос, как это будет воспринято в обществе, как на это отреагируют люди. Вот это важно, — подчеркнул Ва рий Карбалевич.