Александр Лукашенко / Reuters





За выдвижение Бабарико кандидатом в президенты в районе было собрано 47 190 подписей, за Цепкало — 17 853. "В обоих случаях по итогам двух туров проверки были признаны недействительными по 16% проверенных подписей — в итоге были забракованы все", — отмечает Чаусов.





Получается, что во Фрунзенском районе столицы "срезали" 1/11 от всех собранных подписей за Виктора Бабарико. Ещё больше пострадал Валерий Цепкало, так как он сдал около 160 тысяч подписей. А если учитывать информацию, что подписи бракуют и в других городах (например, в Гомеле и в Борисове), то на момент регистрации в ЦИК могут заявить, что нужных 100 тысяч подписей уже не хватает.









Интересно, что за Александра Лукашенко во Фрунзенском районе собрали 52 578 подписей, не намного больше, чем за Бабарико. Однако подписи за выдвижение главы государства признаны действительными. Действительными признали 16 972 подписи Анны Конопацкой, 9 818 подписей Андрея Дмитриева и 7 253 подписи Светланы Тихановской.





"Это, господа, выборы по-белорусски", — пишет Юрий Чаусов.



