Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





— Где-то подписи приняли, где-то процент брака 0,5%, где-то — 15% и подписи не принимают. То есть мы сейчас как в каком-то фильме, когда в избирательной гонке в штабе кандидата все смотрят на табло и загорается: в этом штате такие результаты, в этом — такие. То есть абсолютно как в фильме, только у нас сейчас это происходит на этапе подсчета подписей только за выдвижение лица в качестве кандидата. Никто еще не зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, а уже наблюдается определенная интрига с тем, получится это или нет по собранным подписям, — сказал Знак.





Юрист отметил, что в штабе очень удивлены происходящим. И, безусловно, будут поданы соответствующие жалобы, потому что «есть уверенность в том, что со всеми сданными подписями все в порядке».





— Данная ситуация, как в анекдоте: ужас, но не ужас, ужас, ужас. У нас пока очень большой Советский район Гомеля, там более 4 тысяч подписей поставлены под угрозу, но это чуть более 1% от того количества подписей, которое было сдано, то есть не 100%. И до тех пор пока мы не будем видеть полную картину, а сейчас мы видим, что где-то и большее количество подписей было принято без всякого брака, то есть пока мы не поймем полностью, что произошло, сложно говорить, какое это имеет влияние на потенциальную регистрацию или нерегистрацию кандидатом в президенты. Но в каждом случае обязательно будут подаваться жалобы в вышестоящие комиссии для того, чтобы истребовать документы из районных комиссий, посмотреть, что там происходило и по каким причинам подписи были признаны недостоверными, — сказал Знак.





В штабе Валерия Цепкало TUT.BY сказали, что тоже планируют обратиться в комиссии за пояснениями.









Напомним, 29 июня Советская районная избирательная комиссия Гомеля не признала подписи за выдвижение Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Недействительных подписей по результату основной и дополнительной проверки у Виктора Бабарико было зафиксировано 23,28%. По этой причине принято решение не засчитывать экс-главе Белгазпромбанка все сданные на проверку 4870 подписей. У экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало по результату двух проверок недействительными оказались 16,7%. В итоге ему не пошли в зачет все 1956 подписей.





Были «зарублены» и все подписи борисовчан, поставленные за Виктора Бабарико. Зампредседателя Борисовской районной комиссии Борис Лапутько рассказал, что подписные листы этих кандидатов были отправлены на графологическую экспертизу в управление по Минской области Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. Суммарно у Виктора Бабарико проверено 1553 подписи, из них признаны недостоверными 414 подписей, или 26,7%.

