Против Николая Статкевича возбуждено уголовное дело





Оппозиционный политик должен был выйти на свободу 30 июня после отбытия 30 суток административного ареста.





«Только что стало известно, что Николай Статкевич, который завтра должен был выйти на свободу, "задержан по подозрению в осуществлении преступления по ч. 1 ст. 342 "подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Он будет находиться в ИВС. Простите, сил больше нет», — написала Адамович на своей странице в «Фейсбуке»





По этой же уголовной статье сейчас проходят все задержанные по «делу Тихановского».





В своем посте Адамович также сообщила, что активистка Ольга Николайчик провела в карцере 17 дней. «Она переболела бронхитом, ей не давали воды, у нее отобрали все личные вещи и средства гигиены», — отметила супруга Статкевича.



