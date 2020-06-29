+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Против Николая Статкевича возбуждено уголовное дело

Об этом сообщила его супруга Марина Адамович.


Оппозиционный политик должен был выйти на свободу 30 июня после отбытия 30 суток административного ареста.

«Только что стало известно, что Николай Статкевич, который завтра должен был выйти на свободу, "задержан по подозрению в осуществлении преступления по ч. 1 ст. 342 "подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Он будет находиться в ИВС. Простите, сил больше нет», — написала Адамович на своей странице в «Фейсбуке».

По этой же уголовной статье сейчас проходят все задержанные по «делу Тихановского».

В своем посте Адамович также сообщила, что активистка Ольга Николайчик провела в карцере 17 дней. «Она переболела бронхитом, ей не давали воды, у нее отобрали все личные вещи и средства гигиены», — отметила супруга Статкевича.

На видео — задержание Статкевича 31 мая. С тех пор он находится в изоляторе.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]