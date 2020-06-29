В Витебске задержан член инициативной группы Светланы Тихановской
В Витебске вечером 28 июня во время поездки на велосипеде был задержан член инициативной группы Светланы Тихановской Руслан Ахрамчук.
Об этом сообщила правозащитница из Витебска Ирина Третьякова, передает "Белсат".
Задержание проводили люди в штатском. Ахрамчук был доставлен в Железнодорожный РОВД. До суда он будет оставаться в изоляторе временного содержания. В чем обвиняют активиста — неизвестно.
ИИ/МВ belsat.eu
19:00 29/06/2020
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