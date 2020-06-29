Путин и Лукашенко завтра откроют Ржевский мемориал Советскому солдату. Это уже второй визит Лукашенко в Россию за последнюю неделю: 24 июня Лукашенко принял участие в военном параде в Москве.





Что же ищет белорусский руководитель в гостях у своего союзника? «Белорусский партизан» адресовал этот вопрос экспертам.





“После 9 августа наступит 10-е”

“Главная цель Лукашенко была, есть и будет – деньги. После 9 августа, даже если ему удастся очередная “элегантная победа”, наступит 10 августа, а у пана атамана закончился золотой запас. Лукашенко направо-налево раздает обещания повысить пенсии, зарплаты, но разве учителя поверят, что в следующей пятилетке у них зарплаты повысятся в полтора раза? Никто ему не верит. Можно съездить в Москву и привезти баул денег, но даже в это уже никто не верит”, - отметил в комментарии “Белорусскому партизану” экономист Лев Марголин.





Лев Марголин. Фото: belgazeta.by





Экономист отмечает, что у Путина была возможность пообщаться с Лукашенко 24 июня на параде в Москве, однако хозяин Кремля продемонстрировал только, кто в доме хозяин:





- Путин даже за руку не поздоровался с Николаем Лукашенко. Столько обиды: как так, сам Папа Римский руку жал, а Путин отказался.





Лев Марголин сомневается, что даже завтра во Ржеве Путин найдет время для тесного общения с Лукашенко:





-У Кремля только один проект – и этот проект Лукашенко. Во Ржеве у Путина может не найтись время для общения с белорусским коллегой. А если даже и найдется, то вряд ли появятся конкретные решения. Но до выборов еще почти полтора месяца, думаю, можно еще подергать Лукашенко за усы, заставить понервничать, чтобы не забывал, кто в доме хозяин, - считает Лев Марголин.





“Лукашенко едет на поклон к Путину”

- Чтобы сохранить должность президента, Лукашенко готов Путину и ноги целовать, и бить поклоны, - считает председатель Партии БНФ Григорий Костусев.





Григорий Костусев. Фото: nn.by





Но ведь Лукашенко только 25 июня вернулся из Москвы, где участвовал в военном параде. Разве нельзя было обсудить с российским руководителем свои проблемы?





- Есть такая поговорка: не мытьем, так катаньем. Так и тут: хоть измором, но возьмет. Главное, чтобы Путин оставил его в покое, чтобы не повторился сценарий 2010 года в более жесткой форме, когда российская пропаганда крутила “Крестного батьку”. Александр Лукашенко знает, что у Путина море специфической информации, которая не должна выходить за пределы Кремля – в интересах Лукашенко, естественно. Иного варианта, кроме как ехать к Путину на поклон, у него нет, а количество переходит в качество. Посмотрите: даже в Москву Лукашенко ездит не один, а всем семейством, чтобы показать: в случае неназначения его президентом пострадает не один он, а вся семейка. Поплакаться Лукашенко умеет, - отмечает Григорий Костусев.





Если Лукашенко на президента, то как быть с Виктором Бабарико, которого многие называют “пророссийским кандидатом”?





- На то и пророссийский кандидат, чтобы вести торг. Если Путин закроет глаза на некоторые вещи, это не значит, что он сделает это за красивые глаза. После президентской кампании Лукашенко придется идти на уступки Кремлю, - резюмировал Григорий Костусев.







