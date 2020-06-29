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Amnesty International: Тихановский, Бабарико, их соратники и блогеры — узники совести

«Белорусские власти должны прекратить уголовное преследование, запугивание и репрессии против оппонентов Александра Лукашенко и их сторонников, активистов гражданского общества и независимых СМИ», — говорится в специальном заявлении Amnesty International.

Amnesty International: Тихановский, Бабарико, их соратники и блогеры — узники совести
Amnesty International заявляет, что считает Сергея Тихановского и восемь человек, арестованных вместе с ним (Евгения Резниченко, Дмитрия Фурманова, Владимира Наумика, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Сергея Калмыкова, Василия Бобровского и Артема Сакова), узниками совести, поскольку они попали за решетку исключительно в связи с мирным осуществлением своих прав. Международные правозащитники призывают власти немедленно и безоговорочно освободить заключенных.

Кроме того, в заявлении отмечается, что узниками совести стали Виктор и Эдуард Бабарико, которые преследуются исключительно за мирное выражение своих политических взглядов.

Amnesty International также осуждает массовое преследование блогеров и журналистов, в частности Сергея Багрова, Сергея Латинского, Игоря Лосика, Владимира Неронского, Сергея Петрухина и Владимира Цыгановича.

«Все они — узники совести и должны быть немедленно и безоговорочно освобождены», — говорится в заявлении.


В документе подчеркивается, что усиление репрессий против права на свободу выражения мнений, прав на мирные собрания и ассоциации в контексте предстоящих выборов выявило многие другие проблемы с правами человека, в том числе дискриминацию женщин, иногда обретающую форму явной мизогинии, широко транслируемой крупнейшими государственными СМИ.

«Власти должны оперативно, обстоятельно, объективно, эффективно и прозрачно расследовать все сообщения о чрезмерном использовании физической силы сотрудниками правоохранительных органов и жестоком обращении с задержанными, а также все случаи угроз, нападений и оскорблений», — сказано в обращении.
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