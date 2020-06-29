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Еще минус 4 тысячи. Другая гомельская комиссия тоже не зачла подписи за Бабарико

Тем временем, в Светлогорске «забраковали» 1577 подписей, собранных в поддержку Цепкало.


Вечером 29 июня в Гомеле Центральная избирательная комиссия провела заседание и решила не учитывать переданные в поддержку Виктора Бабарико почти 4,2 тыс. подписей. На заседании заявили, что во время проверок подписей более 16% признали недействительными, рассказал KP.BY независимый наблюдатель Виктор Одиноченко.

Напомним, ранее избирком в Советском районе Гомеля не принял 4870 подписей за выдвижение Бабарико, озвучив ту же причину. Также комиссия не зачла другому претенденту, Валерию Цепкало, почти 2 тыс. подписей.

Пока не известно об итогах заседаний в других районах Гомеля. На сайтах районных администраций информации о принятых подписях нет.


Известно, что в Светлогорске «забраковали» 1577 подписей, собранных в поддержку Цепкало. А в Мозыре за обоих возможных кандидатов большинство подписей приняли. Интересно, что в этом городе на втором и третьем местах, после Александра Лукашенко, лидирует по собранным подписям местных избирателей Сергей Черечень и Андрей Дмитриев - у каждого примерно по 4 тысячи.

Местный наблюдатель Владимир Телепун отметил, что в поддержку Черечня пикетов в городе вообще никогда не видел, а Дмитриев, когда приезжал в Мозырь, собрал во время своего пикета совсем небольшое число подписей.
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