Oops! Иран выдал ордер на... арест Трампа





Об этом сообщает агентство Mehr в понедельник, 29 июня.





"Судебная власть Ирана выдала ордер на арест в общей сложности 36 человек, причастных к убийству генерал-лейтенанта Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", – цитирует агентство прокурора Тегерана Али Мехра.





По его словам, судебными органами было принято постановление об их привлечении к ответственности и объявлении "красного статуса" через Интерпол, который предполагает, что силы правопорядка по всему миру будут содействовать поиску и поимке запрашиваемого подозреваемого.





Он заявил, что эти лица обвиняется в "убийстве" и "терроризме", добавив: "Во главе списке президент США Дональд Трамп и его преследование будет продолжено даже после того, как его срок истечет".





Напомним, 3 января США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Тогда американский президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США.





В ответ 8 января Иран выпустил ракеты по двум американский базам в Ираке, где расположен военный контингент США. Тогда в Иране этот удар назвали возмездием за убийство Сулеймани.