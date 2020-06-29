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Oops! Иран выдал ордер на... арест Трампа

Судебные власти Ирана потребовали от Интерпола внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.


Об этом сообщает агентство Mehr в понедельник, 29 июня.

"Судебная власть Ирана выдала ордер на арест в общей сложности 36 человек, причастных к убийству генерал-лейтенанта Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", – цитирует агентство прокурора Тегерана Али Мехра.

По его словам, судебными органами было принято постановление об их привлечении к ответственности и объявлении "красного статуса" через Интерпол, который предполагает, что силы правопорядка по всему миру будут содействовать поиску и поимке запрашиваемого подозреваемого.

Он заявил, что эти лица обвиняется в "убийстве" и "терроризме", добавив: "Во главе списке президент США Дональд Трамп и его преследование будет продолжено даже после того, как его срок истечет".

Напомним, 3 января США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Тогда американский президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США.

В ответ 8 января Иран выпустил ракеты по двум американский базам в Ираке, где расположен военный контингент США. Тогда в Иране этот удар назвали возмездием за убийство Сулеймани.
Источник: korrespondent.net
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