



24 июня Иван Прус позвонил в Московское РУВД, чтобы спросить, как ему добраться на работу без задержаний. Звонку предшествовало брутальное задержание людей в «цепях солидарности» и очереди возле магазина Symbal.by, передает tut.by





Звонили в милицию с похожим вопросом и другие минчане, их разговор позже появился в сети. Но Ивану не повезло больше остальных - 26 июня его задержали в центре города, а сегодня судили за "мелкое" хулиганство: милиционеры посчитали, что своим 3-минутным звонком он отвлек их от работы, чем проявил явное неуважение к обществу.





Друзья Ивана говорят, что он буквально пропал в пятницу вечером. Только на следующий день удалось выяснить, что его задержали, доставили в Московское РУВД, после чего увезли в изолятор на Окрестина.





Выходные впервые задержанный Иван Прус провел в Центре изоляции правонарушителей, где обычно сидят осужденные на «сутки».





На вопросы суда он отвечал из клетки, хотя другие административно задержанные, на процессах которых была пресса, давали показания, сидя за столом одного из кабинетов изолятора на Окрестина.





Рапорты о правонарушении подали старший оперативный дежурный Карпеня и старший инспектор Московского РУВД Бокачевский.





В протоколе указано, что 24 июня Иван Прус позвонил с мобильного в дежурную службу Московского РУВД и задал вопрос, не относящийся к компетенции милиции, а именно: как ему безопасно добраться на работу без задержаний, без того, чтобы его не упаковали в автозак.





Кстати, дежурный ему ответил: «Не нарушать правила общественного порядка, и все». Более того, заверил, что вообще никого не задерживают.





По мнению правоохранителей, данный звонок препятствовал их работе, своими действиями Прус проявил явное неуважение к обществу, то есть совершил мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП).





Статья 17.1 КоАП Мелкое хулиганство — оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, — влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест.





Иван Прус, находясь в клетке, по видеосвязи сообщил, что за время, проведенное в изоляторе, все осознал, признает себя виновным и раскаивается в содеянном. По его словам, он испытал стресс, будучи помещенным в изолятор, никогда ранее его не задерживали.





— Вы показания даете добровольно? — уточнила у Ивана его адвокат Ольга Трухан.





— Да, — пояснил молодой человек.





— При задержании вам объяснили суть статьи 17.1 КоАП?





— Да.





— И в чем, по вашему мнению, есть нарушение общественного порядка?





— Я отвлекал сотрудников милиции от их работы.





— Вы так сами решили? Или вам объяснили?





— Сам решил.





— Иван, я как адвокат считаю, что здесь нет состава административного правонарушения. Мы с вами не виделись (адвокатов по-прежнему не допускают ни в ИВС, ни в ЦИП на Окрестина под предлогом коронавируса, а родственникам по телефону отказываются сообщить, содержатся ли там их близкие — Прим. TUT.BY), поэтому я скажу здесь: если вас запугали, скажите это лучше сейчас.





— Я понимаю, что поступил плохо.





— Вы испытали стресс во время нахождения в изоляторе?





— Ну конечно.





— Вы впервые задерживаетесь?





— Да, раньше никогда не был в изоляторе.





Следует отметить, что как и на других процессах, где задержанных допрашивают из изолятора по видеосвязи, с трудом можно уловить, что они говорят из-за помех со связью.





Так, по обрывочным фразам Ивана Пруса, складывается «я сделал это на эмоциях, полностью признаю вину», «мой поступок не соответствует нормальному поведению граждан», «в изоляторе я провел уже достаточно времени, все осознал». В зале суда присутствует друг Ивана, который в перерыве прокомментировал, что «он обычно таким голосом не говорит».









Адвокат Ивана Пруса в суде заявила:





— Вне зависимости от позиции Ивана, я как адвокат полагаю, что правонарушения по ст. 17.1 КоАП не установлено. По протоколу, его звонок продолжался не более трех минут, якобы эти действия привели к дезорганизации работы органов внутренних дел.





Однако нам не было представлено подтверждающих документов, что данным звонков сотрудников отвлекли от более важных дел, что они не приняли другие звонки, чем был нанесен урон другим гражданам или какой-либо организации. Предполагаю, Иван таким образом дает пояснения, поскольку он находится в стрессовой ситуации, впервые в жизни задержан и помещен в изолятор.





Считаю, что состава правонарушения в действиях Пруса не содержится, прошу прекратить производство по делу.





Судебный процесс продолжался 15 минут. Через два часа, проведенных в совещательной комнате, судья Лидия Телица огласила постановление — штраф 20 базовых величин (540 рублей).







