Путин перед встречей с Лукашенко собрал Совбез - обсуждали интеграцию
На видеозаседании Совета безопасности РФ главной темой встречи российских чиновников стала “постсоветская интеграция”.
«Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве», — говорится в сообщении Кремля.
Знаменательно, что это произошло перед визитом Александра Лукашенко в Россию, пишет telegraf.by
Путин и Лукашенко примут участие в открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня.
Ранее Лукашенко собирался обсудить с Путиным в Ржеве «некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», а также «кукловодов» в белорусской избирательной кампании.
«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная», — заявлял 25 июня Лукашенко
17:29 29/06/2020
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