Путин перед встречей с Лукашенко собрал Совбез - обсуждали интеграцию

«Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве», — говорится в сообщении Кремля.

Знаменательно, что это произошло перед визитом Александра Лукашенко в Россию, пишет telegraf.by





Путин и Лукашенко примут участие в открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня.





Ранее Лукашенко собирался обсудить с Путиным в Ржеве «некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», а также «кукловодов» в белорусской избирательной кампании.





«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная», — заявлял 25 июня Лукашенко







