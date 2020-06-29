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Путин перед встречей с Лукашенко собрал Совбез - обсуждали интеграцию

На видеозаседании Совета безопасности РФ главной темой встречи российских чиновников стала “постсоветская интеграция”.

«Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве», — говорится в сообщении Кремля. 
Знаменательно, что это произошло перед визитом Александра Лукашенко в Россию, пишет telegraf.by

Путин и Лукашенко примут участие в открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня.

Ранее Лукашенко собирался обсудить с Путиным в Ржеве «некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», а также «кукловодов» в белорусской избирательной кампании.

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная», — заявлял 25 июня Лукашенко
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