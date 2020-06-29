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"Вынуждают идти против народа": бывший опер эмоционально обратился к властям и бывшим коллегам

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска Константин Каченя написал на своей странице в Instagram эмоциональное обращение к бывшим коллегам и властям.

"Вынуждают идти против народа": бывший опер эмоционально обратился к властям и бывшим коллегам
"Какие эмоции и чувства вызывает в тебе фото сотрудника в форме? Страх? Отвращение? Может чувство безопасности?

Когда я был совсем юн, именно последнее чувство всякий раз возникало во мне при виде милиционера. И я, как и многие знакомые ребята, хотевшие стать супер-героями в погонах и защищать людей, встал на этот путь, особо не раздумывая.

На протяжении двух с небольшим лет после окончания Академии МВД задавать вопросы было частью моей повседневной работы оперуполномоченным уголовного розыска. 

И я хочу задать вопрос всем действующим и бывшим сотрудникам органов внутренних дел. Как на практике сейчас исполняется заветное кредо «Служу закону, народу, айчыне»? Как это кредо соотносится с тем, что происходит до, во время и после выборов президента? 

Как соотносятся между собой служба народу и задержания людей, которые мирным митингом хотят донести до высоких чинов: «посмотрите, нам плохо, нам надоело, мы устали от пустых обещаний, мы хотим перемен!»? 

Как нарисованные протоколы и неотрепетированные лживые выступления милиционеров в суде после массовых задержаний соотносятся с законностью? Как исполнение приказов некоторых маразматиков в погонах соотносятся со службой отечеству? 

Почему сотрудника, который понимает, что происходит в стране и хочет отказаться от задержаний, предупреждают об уголовной ответственности за измену государству и под страхом получить от семи до пятнадцати (ст.356 УК РБ) вынуждают идти против народа? 

В этом вся наша правоохранительная система, в этом дерьме погрязла вся государственная машина. На принуждении, угрозах и давлении. Я видел и чувствовал это. Мы чувствуем это всякий раз, когда не согласны и говорим об этом. В системе нет диалога. В ней есть принцип ЕДИНОНАЧАЛИЯ. Один сказал, остальные должны исполнять. И не задавать вопросов.

Задавать вопросы было моей работой. Уже 3 года той работой я не занимаюсь, благодаря нашему «государству» и его системе, которые превратили искреннее желание юного парня (и сотен таких же) «служить и защищать» в желание быть подальше от всего этого дерьма, что происходит в стенах РУВД и в кабинах микриков и автозаков, где порой некоторые оказываются незаслуженно. 

Но заслуженных там, скорее, 3% (а может и меньше), если речь идет о выборах, политике и массовых мероприятиях. Задавать вопросы теперь не работа. Но я хочу задавать их. Задавать и не бояться, что получу непродление контракта, штраф, срок в тюрьме. 

И задавать не на кухне, шепотом другу или подруге. А открыто, публично, тем самым, кто, получив власть и большую монету в карман, оторвались от реальности и народа.

Почему за 25 лет наша экономика в стагнации, а Беларусь в долгах? Почему население Беларуси стремительно сокращается и наши люди постоянно бегут из родной страны в поисках достойной жизни. Почему, чтобы достойно жить в Беларуси, я должен идти в ИТ? 

Почему молодежь находит лишь разочарование в действиях государства? Почему милицию боятся даже те, кто ничего не нарушает? Почему президент открыто оскорбляет свой народ и винит во всем чиновников, руководителей, кого угодно, но не себя? 

Сколько еще людей, пожелавших высказаться или что-то изменить, должны посадить в тюрьму? У меня много вопросов. Я хочу ответов. Мы хотим их.

Я не голосовал за Лукашенко. Я — 97%. Я люблю Беларусь и ее народ. И я хочу честные выборы, я хочу перемен", - пишет бывший опер Константин Каченя
Источник: the-village.me
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