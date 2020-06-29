В Светлогорске забраковали все подписи за Валерия Цепкало
Заседание избирательной комиссии в Светлогорске переносилось несколько раз. В результате, подписи за Валерия Цепкало признали недействительными. Об этом Свободе рассказала наблюдатель Елена Маслюкова. Всего комиссия проверила 550 подписей, из них 18,73% признала "браком".
"Всего от Валерия Цепкало в комиссию подали 1577 подписей, все признали недействительными. Я хорошо знакома с людьми, которые собирали эти подписи. Я написала заявление, чтобы меня допустили к процедуре проверки подписей, мне в этом отказали", - рассказала Маслюкова.
Подписи были собраны в Светлогорске и Светлогорском районе.
Подписи других кандидатов прошли проверку и были признаны, но у каждого кандидата обнаружили процент брака.
У Виктора Бабарико - 2,3%
У Андрея Дмитриева - 4,7%
У Анны Канопацкой - 6,94%
У Сергея Черечня - все признаны
У Александра Лукашенко - 3,31%
У Светланы Тихоновской- 11,05%
Ранее подписи не были признаны действительными все подписи у Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в Советском районе Гомеля, а также подписи Цепкало в Октябрьском районе Витебска.
Похоже, власти целенаправленно выбивают из борьбы Цепкало - единственного сильного претендента в президенты, оставшегося на свободе.
16:50 29/06/2020
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