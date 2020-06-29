В Светлогорске забраковали все подписи за Валерия Цепкало

"Всего от Валерия Цепкало в комиссию подали 1577 подписей, все признали недействительными. Я хорошо знакома с людьми, которые собирали эти подписи. Я написала заявление, чтобы меня допустили к процедуре проверки подписей, мне в этом отказали", - рассказала Маслюкова.





Подписи были собраны в Светлогорске и Светлогорском районе.





Подписи других кандидатов прошли проверку и были признаны, но у каждого кандидата обнаружили процент брака.





У Виктора Бабарико - 2,3%

У Андрея Дмитриева - 4,7%

У Анны Канопацкой - 6,94%

У Сергея Черечня - все признаны

У Александра Лукашенко - 3,31%

У Светланы Тихоновской- 11,05%





Ранее подписи не были признаны действительными все подписи у Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в Советском районе Гомеля, а также подписи Цепкало в Октябрьском районе Витебска.

Похоже, власти целенаправленно выбивают из борьбы Цепкало - единственного сильного претендента в президенты, оставшегося на свободе.