Игдеджи Седат, возглавлявший строительную организацию, пишет телеграм-канал В некоторых СМИ появилась информация якобы о том, что дом Цепкало, который он недавно продал, чтобы фигансировать свою избирательную кампанию, бесплатно возводили представители застройщика ПВТ. Об этом рассказал гражданин Турции, возглавлявший строительную организацию, пишет телеграм-канал nexta





После появления этой информации, в отношении турка якобы начали поступать угрозы опубликовать подробности его личной жизни, в которой фигурируют некоторые пиканьные моменты.





Якобы, чтобы противостоять таким угрозам он и обратился в МВД с просьбой защитить его от разглашения тайны личной жизни, а заодно проверить опубликованные факты коррупции.





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Как утверждает телеграм-канал Папаратор , турок написал заявление якобы для того, чтобы избежать обвинений в даче взятки. Как известно, по белорусскому законодательству человек, дававший взятку, в случае "чистосердечного признания" освобождается от ответственности.







