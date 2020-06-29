Лукашенко по-другому не умеет. Цепкало может стать следующим узником "американки"
В отношении потенциального кандидата в президенты Валерия Цепкало началась доследственная проверка, инициированая генпрокурором страны.
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В некоторых СМИ появилась информация якобы о том, что дом Цепкало, который он недавно продал, чтобы фигансировать свою избирательную кампанию, бесплатно возводили представители застройщика ПВТ. Об этом рассказал гражданин Турции Игдеджи Седат, возглавлявший строительную организацию, пишет телеграм-канал nexta.
После появления этой информации, в отношении турка якобы начали поступать угрозы опубликовать подробности его личной жизни, в которой фигурируют некоторые пиканьные моменты.
Якобы, чтобы противостоять таким угрозам он и обратился в МВД с просьбой защитить его от разглашения тайны личной жизни, а заодно проверить опубликованные факты коррупции.
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Как утверждает телеграм-канал Папаратор, турок написал заявление якобы для того, чтобы избежать обвинений в даче взятки. Как известно, по белорусскому законодательству человек, дававший взятку, в случае "чистосердечного признания" освобождается от ответственности.
"Белорусский партизан"
15:53 29/06/2020
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