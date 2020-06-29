+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Лукашенко по-другому не умеет. Цепкало может стать следующим узником "американки"

В отношении потенциального кандидата в президенты Валерия Цепкало началась доследственная проверка, инициированая генпрокурором страны.

Лукашенко по-другому не умеет. Цепкало может стать следующим узником "американки"
1 из 5
В некоторых СМИ появилась информация якобы о том, что дом Цепкало, который он недавно продал, чтобы фигансировать свою избирательную кампанию, бесплатно возводили представители застройщика ПВТ. Об этом рассказал гражданин Турции Игдеджи Седат, возглавлявший строительную организацию, пишет телеграм-канал nexta.

После появления этой информации, в отношении турка якобы начали поступать угрозы опубликовать подробности его личной жизни, в которой фигурируют некоторые пиканьные моменты. 

Якобы, чтобы противостоять таким угрозам он и обратился в МВД с просьбой защитить его от разглашения тайны личной жизни, а заодно проверить опубликованные факты коррупции.

#1#

Как утверждает телеграм-канал Папаратор, турок написал заявление якобы для того, чтобы избежать обвинений в даче взятки. Как известно, по белорусскому законодательству человек, дававший взятку, в случае "чистосердечного  признания" освобождается от ответственности.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
С ПОПРАВКОЙ НА ЛУКАШЕНКО
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]