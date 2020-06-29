По этому поводу на вопросы "Белорусского партизана" ответил директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.





– В пятницу глава государства пообещал «сделать» новую Конституцию за два года. Причем отметил: уже предложенные ему варианты не годятся, т.к. «люди просто боятся вносить более решительные изменения». Как вы считаете, почему Лукашенко вновь и вновь поднимает тему изменения Конституции?





– Дискуссия по этому поводу идет, наверное, уже не меньше двух лет. Основная цель, как она озвучивалась ранее: транзит власти. Для этой цели Конституцию, конечно, нужно изменить, т.к. действующий вариант основного закона страны дает по большому счету неограниченные полномочия одному лицу.





– Связываете ли вы заявление Лукашенко с тем, что ранее Виктор Бабарико предложил вернуться к Конституции 1994 года?





– Безусловно, это связано. Но данные слова – не только полемика с Бабарико, но и попытка соответствовать ожиданиям. Идущая избирательная кампания выявила очень большие проблемы для действующей власти в плане популярности и возможности обеспечивать политическую легитимность.





С начала года власти допустили большое количество политических ошибок, связанных с коронакризисом, их действия большей частью населения были восприняты негативно.





В обществе есть большой запрос на перемены и изменение политической модели, чтобы она была более открыта и прозрачна.





Наверное, не все хотят демократии в западном понимании, но желают какой-то трансформации к большему учету мнения граждан.





Все это ставит вопрос о том, что существующую политическую модель необходимо менять как можно скорее. И если еще в апреле Лукашенко говорил, что новую Конституцию белорусы, скорее всего, будут иметь «в новой пятилетке», то теперь обещает ее через два года.





С его стороны это попытка соответствовать ожиданиям, попытка улучшить свой имидж путем обещаний.





– Лукашенко сказал, что еще до принятия новой Конституции «мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора».





– Для этого достаточно провести реформу местного самоуправления. Это можно сделать хоть завтра.





Если же говорить о конституционной реформе, то можно выделить два ключевых аспекта.





Самый принципиальный вопрос и самая большая проблема: откажется ли президент от того, что его нормативные акты стоят выше, чем законы? Это фактически нарушение принципа разделения властей, в такой модели парламент не имеет никакого значения.





Второй аспект: каким образом будет формироваться правительство – будут при его формировании играть большую роль парламент или другие структуры?









Если изменения коснутся этих аспектов, то тогда действительно можно будет говорить о конституционной реформе. Все остальное – это периферия. Тем более вопрос местного самоуправления.









– Так все же: заявление Лукашенко об изменении Конституции за два года – это пиар-ход накануне выборов или реальная готовность отдать часть властных полномочий?





– Во-первых, это, конечно, пиар-ход. Во-вторых, признак того, что в руководстве страны начали серьезно осознавать необходимость такой реформы. При этом понятно, что там нет никакого представления, как она должна выглядеть, и понятно, что ее будут оттягивать как можно дальше.





Считаю, Лукашенко сможет решиться на изменение Конституции только в случае крайней необходимости. А если вдруг, скажем через год, произойдет некая стабилизация в стране, то реформу будут оттягивать все дальше и дальше.