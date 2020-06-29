Об этом 29 июня сообщил долгосрочный наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Леонид Судаленко, который присутствовал на заседании Советской районной комиссии по выборам президента.





Самый большой процент недействительных подписей по результату основной и дополнительной проверки у Виктора Бабарико – 23,28%. По этой причине принято решение не засчитывать экс-главе Белгазпромбанка все сданные на проверку 4870 подписей.





У экс-глава Парка высоких технологий Валерия Цепкало по результату двух проверок недействительными оказались 16,53%. В итоге ему не пошли в зачет все 1956 подписей.





У оставшихся пяти претендентов, включая действующего главу государства процент недействительных подписей в результате основной проверки составил менее 15% и по ним повторные проверки не проводились. Абсолютно чистыми оказались все 45 подписей только у экс-депутатки Анна Канопацкой.





По словам независимого наблюдателя, на заседании также принято решение о местах и помещениях в районе для размещения и ведения предвыборной агитации. По всем решениям голосовали единогласно, альтернативных мнений у членов районного избиркома не возникло.





Леонид Судаленко воздержался от комментария о недействительных подписях в двух командах альтернативных кандидатов.





- Я пока для себя хочу понять, почему подписи у двух претендентов в Гомеле забракованы. Будет статистика по другим районам, тогда и увидим, что происходит, - отметил он.





Комментируя в целом итоги заседания, наблюдатель отметил, что заседание длилось около получаса, кворум был - на нем присутствовали 12 из 13 членов комиссии.









В районном избиркоме зарегистрировались еще 9 наблюдателей от прогосударственных структур, однако они пока своего интереса к кампании не проявляют. Наблюдатель также добавил, что практически все на заседании комиссии, находились в масках.





Советский район Гомеля является одним из самых крупных, здесь проживает около 180 тысяч человек.





Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5-го по 14 июля.