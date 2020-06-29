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Лукашенко "заплатит" за "честные" выборы: обещает педагогам зарплату выше средней по стране

Лукашенко сегодня собрал "педактив" - в Минск приглашены около 1000 преподавателей из школ, лицеев, колледжей, университетов и т.п.

архивное фото

"Безусловно, все достижения общественного образования - это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. 

Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране", - заявил он во время встречи (цитата по телеграм-каналу Пул первого)

Напомним, в Беларуси 9 августа пройдут президентские выборы, на которых уже в шестой раз будет баллотироваться Лукашенко.


Их страха потерять власть самых опасных своих соперников - блогера Сергея Тихановского и экс-банкира Виктора Бабарико - он упрятал в тюрьму задолго до голосования и даже несмотря на то, что с 1996 года ему "элегантную победу" обеспечивают как раз-таки преимущественно педагоги, являясь в массе своей членами избиркомов и участвующие таким образом в массовых фальсификациях во время подсчета голосов.
"Белорусский пратизан"
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