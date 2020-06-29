Блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова подозревают в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти или активном участии в них" (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса).





Дело касается событий в Гродно 29 мая, когда был задержан Сергей Тихановский и его соратники.





Сергею Петрухину уже передали передачу в 5 кг. Блогер находится в СИЗО-1, у него есть адвокат.





Про Александра Кабанова волонтеры накануне говорили:





“Если можете какую-то продуктовую передачу и от желудка Омез, то, пожалуйста, он очень изнемог, мы не смогли помочь, пока он был в Дрогичине, потому что не знали, что он там. А когда узнали и передали, то, скорее всего, передачу не отдали ему, так как там были таблетки, а он хотел взять таблетки в доме у матери, а значит, не получил передачу”.





Однако сегодня утром стало известно, что Александру Кабанову все-таки передали лекарства, он также находится в СИЗО-1 по ул. Володарского в Минске.





Хронология преследования блогеров

В конце марта блогеры Александр Кабанов и Сергей Петрухин ушли на "народный карантин " и спрятались в деревушке под Пинском. Но спокойно работать репортерам правоохранители не дали: 4 апреля подполковник Пинского ГОВД Олег Хрисюк наведался в гости к блогерам, чтобы "опросить" Сергея.





27 апреля блогером Сергеем Петрухиным снова заинтересовалась милиция. На этот раз пинский участковый Таранько пожаловался своим коллегам на блогера. После этого его начали караулить и днем, и ночью.





6 мая Сергея Петрухина задержал ОМОН. Позже Пуховичская милиция передала его УВД Брестского облисполкома, а 7 мая блогера четыре раза вызывали на допрос, но разговаривать с сотрудниками Сергей Петрухин отказался.





За что его задержали он узнал только в суде 8 мая, когда его обвинили в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 КоАП 19 мая. Судья Куровский назначил продолжение рассмотрения дела на 11 мая на 10.00. Но Петрухина не выпустили, тут же задержали за массовое мероприятие, которое состоялось 5 апреля, и снова отправили в камеру.





11 мая суд наказал блогера 15 сутками ареста, и несмотря на температуру его поместили в ИВС. Оттуда в тот же день "скорая помощь" доставила его в больницу. После выписки Петрухин был на самоизоляции до 2 июня.





16 июня около 14 часов на дачу, где блогер Петрухин васстанавливался после перенесенного корон руса, приехала милиция. Они задержали блогера "ради дальнейшего отбывания наказания". И блогер исчез.





Только 20 июня Сергей был найден правозащитниками в ИВС Кобринского РОВД. А 25 июня Сергея Петрухина из Кобринского ИВС доставили в минский ИВС на Окрестина.





Блогера Сергея Петрухина правозащитное сообщество признало политзаключенным.





18 апреля стало известно о задержании блогера Александра Кабанова. В 7.30 его задержали в Пинском районе, в п. Городище, где Кабанов находился на самоизоляции. Утром блогер собрал дежурный пакет, побрился, надел медицинскую маску и вышел за ворота, где и был задержан милицией, а после доставлен в ИВС.





20 апреля судья Куровский Д. наказал Александра Кабанова по ч. 2 ст. 23.34 КоАП 15 сутками административного ареста за участие в акции протеста против завода АКБ 12 апреля. 9 мая Кабанова поместили в Брестскую городскую больницу, где у него обнаружили коронавирус. 1 июня блогера выписали из больницы, и он находился на самоизоляции.





15 июня блогера Александра Кабанова вновь задержали, когда он пошел по вызову в поликлинику для контроля по отбытию карантина. Как только он вышел из дома, его задержали и доставили в ИВС Ленинского района г. Бреста.





Блогера обвинили в административном правонарушении по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за призывы 7 мая "кормить голубей". 17 июня председатель суда Брестского района Сергей Маручек арестовал Кабанова на 15 суток, и его сразу отправили в ИВС.





20 июня блогер исчез из ИВС. Его судьба стала известна правозащитникам только 25 июня, когда у родителей Александра Кабанова в деревне Зубачи Березовского района прошел обыск. Обыск проводили милиционеры Дрогичинского РОВД.









У них, как оказалось, три дня перед этим находился Кабанов в изоляторе временного содержания. Туда его тайно перевезли из ИВС Ленинского РОВД Бреста, где якобы проводили дезинфекцию. Милиционеры родителям не представились, обыск устроили рьяно, потом дали Кабанову подписать какую-то бумагу.





Лекарства для больного желудка Кабанову дома взять не разрешили, как и поговорить с родителями. На вопрос близких, куда повезут их сына, сказали - в Минск. По словам родственников, Александр Кабанов чувствует себя плохо. Он недавно перенес COVID-19 и ему нужны хорошие условия для восстановления здоровья.