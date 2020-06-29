фото носит иллюстративный характер









На мероприятие, которое пройдет в Минске в Административном комплексе на проспекте Победителей, приедут представители сферы образования из всех регионов Беларуси. Всего - около 1 тыс. человек, которые в том числе работают в учреждениях среднего, среднего специального и профессионально-технического, высшего образования., передает БелТА





Напомним, именно сотрудники организацим сферы образования составляет основную часть представителей избиркомов, которые и считают голоса на выборах. Правда, на самом деле в Беларуси уже четверть века голоса никто не считает, а цифры в итоговых протоколах на местах записываются те, что спустит сверху глава ЦИК Ермошина. Так что "элегантную победу" Лукашенко все эти годы обеспечивал именно "педактив".