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"Инструктаж" перед выборами: Лукашенко собирает "педактив" - вызвали около тысячи человек

Лукашенко сегодня встретится с так называемым "педагогическим активом" страны

фото носит иллюстративный характер


На мероприятие, которое пройдет в Минске в Административном комплексе на проспекте Победителей, приедут представители сферы образования из всех регионов Беларуси. Всего - около 1 тыс. человек, которые в том числе работают в учреждениях среднего, среднего специального и профессионально-технического, высшего образования., передает БелТА

Напомним, именно сотрудники организацим сферы образования составляет основную часть представителей избиркомов, которые и считают голоса на выборах. Правда, на самом деле в Беларуси уже четверть века голоса никто не считает, а цифры в итоговых протоколах на местах записываются те, что спустит сверху глава ЦИК Ермошина. Так что "элегантную победу" Лукашенко  все эти годы обеспечивал именно "педактив".
"Белорусский пратизан"
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