А просить сроки для обвиняемых по делу Втюрина и банкиров прокуроры будут 6 июля, сообщили Sputnik информированные источники.





Суд по этому резонансному делу начался 10 марта, судебное следствие длилось почти 4 месяца. По делу проходят 16 обвиняемых, в числе которых экс-заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин. 12 обвиняемых находятся под стражей с момента задержания сотрудниками КГБ в 2019 году.





"Прения сторон начнутся 6 июля. Скорее всего, они продлятся не один день, ведь по делу проходит большое количество обвиняемых", - сообщил Sputnik информированный источник, знакомый с ходом судебного процесса. Он напомнил, что, к примеру, на предъявление обвинения 16 фигурантам прокуроры затратили несколько дней.





Попросят по максимуму?

Собеседник агентства не исключат, что прокуроры будут просить для подавляющего большинства обвиняемых максимальные сроки.





"Там коррупционные статьи, речь идет о взятках в особо крупном размере. Я думаю, что для некоторых обвиняемых гособсинение попросит от 10 лет лишения свободы", - сказал источник.





Вместе с тем он напомнил, что несколько обвиняемых на стадии досудебного следствия пошли на сделку со следствием и по законодательству им не может быть назначено более половины максимального срока, предусмотренного по уголовной статье.





Пять соглашений

Среди тех, кто заключил досудебные соглашения со следствием - 5 обвиняемых. Это два банкира - Феликс Касперович и Андрей Подгорный, которые по данным КГБ, обвиняются в получении взяток на общую сумму не менее 868 750 долларов США.





Экс-гендиректор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов, по данным КГБ, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов США и 15 тысяч евро.





Бизнесмен, гражданин России Владимир Казанцев по данным КГБ, обвиняется в даче взяток на сумму не менее 190 тысяч долларов США





И еще один бизнесмен - Михаил Пригара обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов США.





Признали вину не все

Подавляющее число обвиняемых признали вину в полном объеме или частично, в том числе и основной фигурант дела Андрей Втюрин, который заявил в суде о своем раскаянии.





Не признал предъявленного обвинения только один фигурант дела Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс". Его судят за передачу взяток сотрудникам Нацбанка на сумму не менее 195 тысяч долларов.





50 томов дела

Пока шло судебное следствие, были допрошены более 70 свидетелей, среди которых два высокопоставленных банкира - заместитель правления Нацбанка Беларуси Дмитрий Калечиц, председатель правления ЗАО "БСБ Банк" Сергей Дубков.





В качестве свидетеля давал показания в суде сотрудник секретариата Совета Безопасности, непосредственным начальником которого был обвиняемый Втюрин. Также в суде был допрошены в качестве свидетелей экс-министр связи, ряд сотрудников департамента исполнения наказаний МВД Беларуси.





Материалы дела составляют более 50 томов.





Перерыв в суде

В общей сложности судебное следствие по делу Втюрина и банкиров длилось почти 4 месяца с начала марта до второй половины июня. Но в суде был длительный перерыв - почти месяц. Он пришелся как раз на пик пандемии коронавируса.





Официально в суде причины перерыва не озвучивались, но источники, знакомые с ходом суда, не исключали того, что "кто-то из участников процесса заболел, и было принято решение сделать длительный перерыв".





После перерыва в зале суда судьи, свидетели, некоторые обвиняемые были в масках.





С чего все началось

Андрей Втюрин был задержан в конце апреля 2019 года. По данным КГБ, по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов (в том числе в облигациях), 62 тысячи евро, более одного килограмма золота.





Дело расследовало КГБ. В уголовном деле идет речь о "многочисленных фактах получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения".