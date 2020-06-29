Александр Лукашенко посетил 27 июня Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования.





В выступлении перед выпускниками Александр Лукашенко сказал слова, которые вряд ли кого-то удивили:





«Глядя на вас, таких красивых, умных, целеустремленных, я сегодня мечтаю только об одном. Чтобы спустя годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь, как сохранили и приумножили наше национальное богатство, как сберегли мир и согласие в обществе, как гордитесь предками и бережете традиции».





Зато по сети пошли гулять менее официальные кадры с бала. Лукашенко присоединился к танцующим выпускникам на неформальной части бала, когда перед ними выступала украинская певица Таисия Повалий. Он танцевал под новые хиты и старые шлягеры, в том числе под украинскую народную песню «Ти ж мене підманула».







