"Спаситель": Лукашенко пугает... распадом Беларуси





«Не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли. (...) Думаю, вот, сейчас ребята выведут — 1921 год, Рижский договор (на экране появляется карта "Межы Беларусi — 1921-1946" — прим. «Ленты.ру»). Видите, вот эта розовая полосочка. Это наши нацмены с 21-го года воевали за незалежную Беларусь. Вот что нам осталось в 21-м году. Все остальное разменяли и отдали: Западу, Польше, что-то там на востоке было у России», — сказал Лукашенко об угрозе распада страны.





Он напомнил, что в 1939-м граница Белорусской ССР проходила неподалеку от Минска. По словам Лукашенко, если бы осенью того года Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся в составе Польши, то границы государства сейчас были бы совсем другими.





«Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому вы подумайте. Вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас — решить эту проблему. Можете, хотите? Вставайте рядом. Не можете? Уходите в сторону. Не мешайте», — заявил Лукашенко.





Напомним, 9 августа в стране состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотируется уже на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию.





25 июня он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию, в том числе российское. По его словам, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти. Он пообещал обсудить ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным.