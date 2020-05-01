А.Лукашенко приказал главе Нацбанка П.Каллауру помочь государственным предприятиям и банкам с деньгами. Это один из самых разрушительных приказов главы государства. Он любит повторять, что главное для Беларуси – экономика. Беда экономике, когда глава исполнительной власти отдаёт такие публичные распоряжения руководству Нацбанка. Так не принято в странах, которые ценят стабильность национальной валюты, понимают правила функционирования финансовых рынков, а также стремятся создать максимально комфортные, предсказуемые условия работы для производителей товаров и услуг, пишет известный экономист Ярослав Романчук





Мало кто сомневается, что Нацбанк заставят в той или иной степени поучаствовать в предвыборной кампании. А. Лукашенко позарез нужно показать финансовую стабильность, маломальское благополучие и жёсткую руку на пульсе всех экономических процессов. С инвестициями напряжёнка. С кредитами проблемы. С валютной выручкой обвал. С прибылью предприятий – лучше промолчать. Концентрация больших номенклатурных начальников, которые шепчут на ухо А. Лукашенко, пишут ему докладные и закладные записки о том, что нужно срочно подключать Нацбанк к решению проблем финансов предприятий и госбанков достигла опасного уровня.





Вот президент и «наехал» на главу Нацбанка: «… А вот перекредитоваться предприятиям вы помочь не можете, потому что у вас свои стандарты». Уже подключены люди в погонах. Думается, что они анализируют не только потоки Белгазпромбанка, но и систему валютного контроля страны, условия кредитования, требования Нацбанка к коммерческим банкам в плане надёжности управления рисками. Люди в погонах едва ли будут выступать за макроэкономическую стабильность и устойчивость BYN-рубля. У них другие критерии оценки качества работы. Поэтому высока вероятность, что силовики и контролёры подключатся к хору лоббистов АПК, крупных промышленных предприятий, участников госпрограмм и заместителя главы администрации президента по экономике Валерия Бельского, большинству инфляционистов из Национальной академии наук, Минэкономики, чтобы открыть шлюзы монетарной и фискальной разнузданности. Если до 9-го августа Нацбанк рассчитывает отделаться снижением ставки рефинансирования, смягчением требований по резервам, реструктуризацией отдельных долгов, то дальше обойтись этой «косметикой» будет гораздо сложнее. Всё дело в острой проблеме быстро растущих долгов, неплатежей, складских запасов, а также резкого ухудшения финансов предприятий.





Вот как выглядит ситуация по промышленности. За январь – апрель 2020г. этот сектор сработал с чистыми убытками в BYN191 млн. Для сравнения за налогичный период 2019г. была чистая прибыль в BYN2,68 млрд. Ещё BYN5,74 млрд. – это складские запасы (81,4% среднемесячного объёма производства). Сумма чистого убытка убыточных организаций выросла в январе - апреле 2020г. по сравнению с аналогичных периодом 2019г. в 9,1 раз, до BYN2,26 млрд. а сумма чистого убытка на одну организацию – в 6,7 раз, до BYN5,32 млн. Таких убыточных организаций промышленности уже 26,7% (было 19,8%). По данным Белстата на 01.05.2020г. просроченную кредиторскую задолженность умели 71,3% промышленных предприятий, просроченную дебиторку – BYN87,6%. В строительстве сумма чистого убытка выросла в 8,8 раз, в оптовой и розничной торговле – в 4 раза, транспорте – в 11,7 раз, гостиничном бизнесе – в 17,3 раза, даже в привилегированном сельском хозяйстве – в 2,2 раза. Для сравнения чистые убытки строительства составили BYN1,4 млрд. (было BYN170 млн. чистой прибыли).





В целом белорусская экономика в январе – апреле сработала с чистыми убытками в BYN459 млн. 22,2% коммерческих организаций были убыточными (1510 единиц). Сумма их чистого убытка выросла в 7,7 раз, до BYN5,22 млрд.





Обратите внимания на кредитную нагрузку предприятий. В январе – апреле 2020г. коммерческие организации направили на погашение кредитов BYN23,73 млрд. Это на 13,2% больше, чем было в январе – апреле 2019г. Это 30,2% выручки. По промышленности этот показатель достиг 39,8%. Абсолютно неподъёмная величина с учётом существенного падения спроса на внешних и внутреннем рынках.

Ещё несколько цифр для лучшего понимания ситуации на рынке. Просроченная кредиторка на 01.05.2020г. составила BYN8,25 млрд. (+ 4,2% от начала 2020г.). Долги по кредитам более BYN89 млрд. (+ 13,7%), из них просроченная – BYN2,9 млрд. Дебиторка – BYN45,77 млрд. (+10,7%), просроченная – BYN8,53 млрд. (+7,2%). Внешняя просроченная кредиторская задолженность с начала года выросла на целых 18,4%, превысил один миллиард BYN-рублей.









Такие долги не отдаются. Такие завалы токсичных активов без активизации института банкротства не расчищаются. У самого государства ситуация критическая. Почти $4 млрд. нужно отдать в этом году. Уже взяли в долг $1,5 млрд. Валюты меньше. Вкладчики банков встревожены. Падение экспорта приближается к 20%. Желающих инвестировать в серьёзные проекты свои деньги (не путать с китайскими связанными кредитами) нет. Налоги повышать – дальше некуда. Можно, конечно, временно поправить положение «цап-царапом» чужих активов и денег, но за такое рано или поздно прилетает ответ.





И всё это в ситуации выученной беспомощности и безынициативности белорусской системы государственного управления. Её сам А. Лукашенко умножил на ноль: «Прилетел, а к обеду уже слышу, что с водой в Минске что-то не так. Ну, думаю, точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички прятать от них уже надо, чтоб не сожгли страну...»





Уместно вспомнить, что эту команду детей с руками, растущими из известного места, тщательно подбирал, формировал, тестировал и контролировал сам А. Лукашенко.





Сидит он на развалинах собственного творения, думу думает. Тут очереди с разных сторон подпирают: кто за водой, кто за майками, кто за выражением своей гражданской позиции. Кремль закусил удила. Молодёжь проснулась и решила проверить тезис о том, что им везде у нас дорога, даже в политические процессы. Предприниматели стонут, падают, банкротятся и костерят всё на свете. Поверх всего – финансы поют траги-романсы, а номеклатурно-силовые начальники подталкивают президента убрать этого умника Каллаура. Как он смеет со своими стандартами мутить болото модели Совок/Госплан? Плевать, что это стандарты науки и уважения к своим деньгам и экономике. Пусть бы раздал «нужным, нашим», стратегически важным предприятиям BYN 7–10 млрд. В долг. Потом они-де отдадут. Вот только оборотку пополнят. Вот только на оборудование и высокотехнологическое оборудование деньги освоят, зарплату выплатят, налоги заплатят, часть долгов закроют. Сплошной позитив. Очень краткосрочный - и только для избранных. Остальным будет инфляционный и девальвационный налог. Очередной раз.





Расчёт у власти на то, что наивные, экономически и финансово безграмотные беларусы в очередной раз проглотят конфискационные меры. Мол, поймите нас, дорогие соотечественники. Напали на нас враги разные, многоликие. Коронавирус, глобальная рецессия, кремлёвская рать, нефтегазовая блажь – надо опять всей страной скинуться на поддержку нашего суверенитета и родины. Опять речь о спасении, о том, чтобы отойти от пропасти. Такое ощущение, что наш национальный Пастух специально возле пропасти пасёт народец, чтобы в нужное предвыборное время сделать пару шагов от края и заявить о победе. Вот слова самого А. Лукашенко в подтверждение этого тезиса: «Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, нашу экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это, пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений, это для нас сегодня главное».





Ни слова про $100 млрд. ВВП в 2025г. Забыт приказ обеспечить экономический рост темпами выше мировых. «Ничего не разрушить» звучит явно как подготовка к снижению зарплаты и пенсии. Не до жиру ведь. Быть бы живым. Производительность труда уходит на задний план. Современные технологии находят своё применение в льдозаливочных машинах и хоккейно-лыжной утвари.





И вновь продолжается бой. Сердцам беларусов тревожно в груди, потому что А. Лукашенко на дохлой кляче модели «Совок/Госплан» твёрдо намерен законсервировать страну в центре Европы ещё, как минимум, на пять лет. Именно так закатывают в асфальт суверенную Республику Беларусь. Кто «ЗА», кроме членов избирательных комиссий всех уровней и 1% населения Беларуси, распорядителей и потребителей чужого?