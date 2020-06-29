Латынина: «Лукашенко брал заложника — если помните»

Задержание российского топ-менеджера в Беларуси. 2013 год





— Лукашенко брал заложника — если помните, был такой директор «Уралкалия» Баумгертнер, — когда Лукашенко не понравилось, как Сулейман Керимов ведет бизнес, — вспоминает на Эхе Москвы Юлия Латынина. — Кстати, удивительная история. Казалось, меньше всего надо было бы обижаться на режимы, которые не берут заложников, то есть нормальные западные страны, и больше всего надо было бы обижаться на режимы, которые берут заложников. То есть режимы типа Лукашенко или Ливии.





Но, как вы знаете, в российской внешней политике все происходит наоборот. С теми режимами, которые разговаривают с нами на одном языке — языке угроз, шантажа и заложников и откатов, мы прекрасно находим общий язык, а вот с американцами, которые, с одной стороны, не берут заложников, потому что они не могут их отпустить — у них суд, и которые не могут откатить какой-нибудь российской государственной компании в обмен на заложника, взятого с той или другой стороны, какое-нибудь нефтяное месторождение в Техасе. Но это означает, что они нас не любят.





В общем, короче говоря, те, кто не берут у нас заложников, те наши враги.



