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Ермошина держит оборону: белорусы предложили установить турникеты на избирательных участках. Что ответили в ЦИК?

На предложение ответила лично глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.

Фото: petions.by
 
Очевидно, что не у всех белорусов есть уверенность в том, что голоса избирателей во время грядущей избирательной кампании будут подсчитаны честно.
 
Для того, чтобы сомневающихся стало меньше, некоторые избиратели предложили ЦИК такой ход: установить на каждом избирательном участке турникеты-триподы. Это устройства, котроые фиксируют каждого вошедшего или вышедшего их помещения.


 
—   Желая обеспечить гражданское согласие, незыблемые устои народовластия и правового государства просим Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов: разместить турникеты-триподы на входе в избирательный участок (или к подходе к избирательному ящику) для подсчёта вошедших граждан, уменьшения напряжённости по вопросам выборов у нас, — писали авторы обращения, под которым подписалось всего 168 человек.
 
Что ответили в ЦИК? Из ответа ее главы — Лилии Ермошиной стало понятно: во-первых, это дорого. Только затраты на их приобретение «съедят» половину всего бюджета, выделенного на проведение выборов.
 

Для того чтобы у людей не возникло желания «скинуться» и помочь ЦИК в приобретение  этих устройств, Лидия Ермошина сообщает, что установка турникетов противоречит определённым в законе правилам организации и проведения выборов.
 
blizko.by
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