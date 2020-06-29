Большую часть людей тогда выпустили через несколько часов поле задержания, составив на них протоколы по статьям 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП (неподчинение требованиям сотрудников милиции).









29 июня





Суд Центрального района:

09.15. Евгений Малашкевич.

09.15. Александр Руткевич.

10.00. Николай Сенькевич.

10.00. Алексей Зубкевич.

10.45. Станислав Зеленко.

РУВД Первомайскаго района:

15.50. Марк Лемеза.

16.40. Дмитрий Симонов.

17.20. Александра Раковская.

17.40. Владимир Альшевский.





Суд Ленинского района:

10.00. Екатерина Малиновская

11.00. Ольга Павлович (протокол также составлен и на ее мужа Алексея Павловича).

12.00. Алена Макусь.

14.00. Дмитрий Гошко.





Суд Московского района:

10.30. Алексей Богович.

10.30. Иван Ребенков.





Суд Советского района:

09.15. Павел Стельмах.

16.30. Артём Зимовский.





Суд Фрунзенского района:

09.15. Милана Сопова.

12.00. Юлия Чурко.

14.00. Вадим Ровкач.





30 июня





Суд Октябрьского района:

09.30. Дмитрий Буевич.

09.50. Игорь Зыгмантович.





Суд Центрального района:

09.00. Роман Росс-Анашенков.

10.00. Александр Карцев.

10.00. Антоний Бадей.

10.00. Никита Хмурович.

10.10. Владимир Арочко.

12.20 Андрей Василевский





Суд Ленинского района:

10.00. Андрей Гацак.

12.30. Егоров А.





РУВД Первомайского района:

11.00. Юрий Будан.





Суд Фрунзенского района:

11.30. Павел Будник.





На акциях “Цепь солидарности” (а также перед самими акциями и после), которые проходили по всей стране с 18 по 21 июня, всего было задержано более 360 человек. Из них в Минске было задержано более 260. Более 100 судов над частью задержанных уже прошли 22 и 23 июня.