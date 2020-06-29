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Cегодня новая волна судов над задержанными за цепь солидарности в Минске

В понедельник 29 июня и во вторник 30 июня в Минске массово будут судить участников «цепи солидарности», которая прошла 19 июня и закончилась задержаниями.

Большую часть людей тогда выпустили через несколько часов поле задержания, составив на них протоколы по статьям 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП (неподчинение требованиям сотрудников милиции).

«Весна» публикует список предстоящих судов:

29 июня

Суд Центрального района:
09.15. Евгений Малашкевич.
09.15. Александр Руткевич.
10.00. Николай Сенькевич.
10.00. Алексей Зубкевич.
10.45. Станислав Зеленко.
РУВД Первомайскаго района:
15.50. Марк Лемеза.
16.40. Дмитрий Симонов.
17.20. Александра Раковская.
17.40. Владимир Альшевский.

Суд Ленинского района:
10.00. Екатерина Малиновская
11.00. Ольга Павлович (протокол также составлен и на ее мужа Алексея Павловича).
12.00. Алена Макусь.
14.00. Дмитрий Гошко.

Суд Московского района:
10.30. Алексей Богович.
10.30. Иван Ребенков.

Суд Советского района:
09.15. Павел Стельмах.
16.30. Артём Зимовский.

Суд Фрунзенского района:
09.15. Милана Сопова.
12.00. Юлия Чурко.
14.00. Вадим Ровкач.

30 июня

Суд Октябрьского района:
09.30. Дмитрий Буевич.
09.50. Игорь Зыгмантович.

Суд Центрального района:
09.00. Роман Росс-Анашенков.
10.00. Александр Карцев.
10.00. Антоний Бадей.
10.00. Никита Хмурович.
10.10. Владимир Арочко.
12.20 Андрей Василевский

Суд Ленинского района:
10.00. Андрей Гацак.
12.30. Егоров А.

РУВД Первомайского района:
11.00. Юрий Будан.

Суд Фрунзенского района:
11.30. Павел Будник.

На акциях “Цепь солидарности” (а также перед самими акциями и после), которые проходили по всей стране с 18 по 21 июня, всего было задержано более 360 человек. Из них в Минске было задержано более 260. Более 100 судов над частью задержанных уже прошли 22 и 23 июня.
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