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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна является единственным союзником России в мире.





Об этом сообщает Интерфакс.





«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь. Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего — политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России», — заявил президент Беларуси.





Лукашенко также отметил, что Беларусь начала налаживать отношения с Европейским союзом, «не ложась под него».





«Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе — война в Украине, нормандский формат в Минске — повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли», — сообщил Лукашенко.

Оценивая отношения с США и визит в Минск главы Госдепа Майка Помпео, президент Беларуси отметил, что страна находится «между молотом и наковальней, подогреваемая котлом в виде Украины».





«И вот — приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Беларусь, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил, прежде всего, из этого. Понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны — Россия, с другой — Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга — Украина, воюющая Украина», — заявил президент Беларуси.



