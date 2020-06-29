



Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«По всем данным он (Лукашенко – прим.ред.) проигрывает выборы. Но он сделает то, что я советовал Трампу. В его руках вооруженные силы, мощнейший комитет государственной безопасности - это последние остатки советского КГБ. И он введет чрезвычайное положение, если вдруг кто-то попытается объявить, что он проиграл выборы», – сказал Жириновский.









По его мнению, лидер Беларуси попытается передать свой пост одному из сыновей по наследству.



