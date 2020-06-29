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Жириновский: Лукашенко попытается передать свой пост одному из сыновей по наследству

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко на этот раз проигрывает выборы.


Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
«По всем данным он (Лукашенко – прим.ред.) проигрывает выборы. Но он сделает то, что я советовал Трампу. В его руках вооруженные силы, мощнейший комитет государственной безопасности - это последние остатки советского КГБ. И он введет чрезвычайное положение, если вдруг кто-то попытается объявить, что он проиграл выборы», – сказал Жириновский.


По его мнению, лидер Беларуси попытается передать свой пост одному из сыновей по наследству.

«Он от власти не уйдет, она в крови у него. И три взрослых сына. Поэтому здесь скорее будет семейный переворот, но при условии, если кто-то из сыновей станет президентом. От власти он не уйдет. Как Янукович, он никуда уезжать не будет, хотя мы с удовольствием ему поможем. Но он человек, который не допустит проигрыша, хотя он должен понимать: почти 30 лет у власти – народ устал», – подытожил лидер ЛДПР, пишет politring.com
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