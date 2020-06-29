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Партию Макрона обошли "зелёные"

Экзитполы отдают победу кандидатам партии Европа-Экология-Зеленые в Лионе, Марселе, Бордо и Страсбурге.

Во Франции в воскресенье, 28 июня, прошел второй тур коммунальных (муниципальных) выборов. По данным экзитполов, кандидаты партии Европа-Экология-Зеленые одержали победу в крупных городах – Лионе, Марселе, Бордо и Страсбурге. В Париже мэр Анн Идальго от Французской социалистической партии обеспечила себе переизбрание.


Кандидат от крайне правой партии Национальное объединение (бывший Национальный фронт) Луо Альо лидирует на выборах в городе Перпиньян около французско-испанской границы. Председатель партии Марин Ле Пен уже заявила о "большой победе".

На выборах мэра Гавра первую позицию с 59% голосов занимает действующий премьер-министр Эдуар Филипп. Политик, уже являвшийся главой этого портового города в 2010 - 2017 годах, заявил о "подтверждении доверия".

Кандидат "зеленых" в мэры Лиона Грегори Дусе


В свою очередь, представитель французского правительства Сибет Ндиайе сообщила о "разочаровывающих результатах" партии президента Франции Эмманюэля Макрона Республика на марше. Сам глава государства после закрытия участков выразил озабоченность рекордно низкой явкой. Правом отдать свой голос во втором туре воспользовались лишь около 40% избирателей.

Первый тур коммунальных выборов во Франции состоялся 15 марта при явке 44%. Второй тур выборов был перенесен на фоне пандемии. Выборы проводились примерно в 4800 коммун, в том числе, в крупнейших городах Франции. Посетители избирательных участков обязаны находиться в защитных масках и соблюдать дистанцию.

Накануне в Польше состоялись выборы президента. Как следует из экзитполов, во второй тур проходят действующий глава государства лидер Анджей Дуда, набравший, по предварительным данным, 41,8% голосов, и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую польскую оппозиционную партию Гражданская платформа, с 30,4%.

Русская служба Deutsche Welle
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