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Адвокат Петра Порошенко о Лукашенко: Он устраивает Путина

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Илья Новиков заявил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко «устраивает» лидера Российской Федерации Владимира Путина в политическом плане.


Об этом он заявил во время беседы с украинским политиком Алексеем Гончаренко в эфире шоу «Гончаренко рулит».

«Если в Беларуси произойдёт так называемый "Майдан" из-за протестов на улице, то, я уверен, Россия попробует что-то сделать с этим», - сказал Новиков.
Он считает, что если Лукашенко будет избран на очередной срок, то в отношении вмешательства Путина нет сомнений.

«Они (Лукашенко и Путин – прим. ред.) держатся как черепаха со змеёй из известной басни. Пока остаётся Лукашенко, даже если он употребляет агрессивную риторику про независимость и то, что не поддадутся на давление, то он все равно устраивает Россию», - добавил адвокат.
politring.com
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