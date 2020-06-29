Адвокат Петра Порошенко о Лукашенко: Он устраивает Путина





Об этом он заявил во время беседы с украинским политиком Алексеем Гончаренко в эфире шоу «Гончаренко рулит».





«Если в Беларуси произойдёт так называемый "Майдан" из-за протестов на улице, то, я уверен, Россия попробует что-то сделать с этим», - сказал Новиков.

Он считает, что если Лукашенко будет избран на очередной срок, то в отношении вмешательства Путина нет сомнений.





«Они (Лукашенко и Путин – прим. ред.) держатся как черепаха со змеёй из известной басни. Пока остаётся Лукашенко, даже если он употребляет агрессивную риторику про независимость и то, что не поддадутся на давление, то он все равно устраивает Россию», - добавил адвокат.



