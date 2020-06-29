+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Пока все отрицательные. Путин сдает тесты на коронавирус раз в три дня

Об этом он заявил в интервью телеканалу Россия 1, передает ТАСС.


«Регулярно, раз в три-четыре дня», — ответил президент РФ на вопрос, как часто сдает тесты.

На вопрос, отрицательный ли результат показывают тесты, Путин ответил: «Слава богу, пока да».

Путин также рассказал, что дистанционная работа в связи с эпидемией стала для него «в известной степени испытанием», так как он любит общаться с людьми. Но, по его словам, после того, как заболел премьер-министр Михаил Мишустин, стало ясно, что президент «просто обязан действовать очень аккуратно».

О том, что Владимир Путин перешел на преимущественно дистанционный формат работы, его пресс-секретарь сообщил 1 апреля. Президент РФ жил и работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Для защиты от коронавируса там установили дезинфицирующий туннель.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин болел COVID-19 с 30 апреля по 19 мая, после чего вернулся к работе. Коронавирусом переболели также глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. Также от инфекции лечился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новое время
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
Не умеете работать - просто увольтесь!
Петр Рудковский
Выбары ў Польшчы, турма ў Беларусі
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]