



«Регулярно, раз в три-четыре дня», — ответил президент РФ на вопрос, как часто сдает тесты.





На вопрос, отрицательный ли результат показывают тесты, Путин ответил: «Слава богу, пока да».





Путин также рассказал, что дистанционная работа в связи с эпидемией стала для него «в известной степени испытанием», так как он любит общаться с людьми. Но, по его словам, после того, как заболел премьер-министр Михаил Мишустин, стало ясно, что президент «просто обязан действовать очень аккуратно».





О том, что Владимир Путин перешел на преимущественно дистанционный формат работы, его пресс-секретарь сообщил 1 апреля. Президент РФ жил и работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Для защиты от коронавируса там установили дезинфицирующий туннель.





Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин болел COVID-19 с 30 апреля по 19 мая, после чего вернулся к работе. Коронавирусом переболели также глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. Также от инфекции лечился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.