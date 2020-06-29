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Лукашенко: Я гнуть должен по максимуму

Александр Лукашенко заявляет, что суверенитет республики находится под реальной угрозой в связи с ситуацией вокруг президентских выборов. Когда на улицах городов людей задерживают только за национальную символику, эти заявления звучат как какой-то абсурд. Но...


"Все начинается постепенно, мы это знаем. Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления. Идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло власти. Через майдан, беспорядки, волокита, вплоть до обращения к иностранному государству. Или вы это исключаете? А я – нет", - заявил Лукашенко, выступая в минувшую пятницу перед активом Минской области.

Фрагменты выступления показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1"

Он утверждает, что что "если бы мы некоторых не отрезвили, то сегодня бушевал бы Солигорск. 

Лукашенко пояснил свою жесткую позицию по отношению к политическим оппонентам: "Я гнуть должен по максимуму. Потому что я не знаю, какие действия они предпримут".

Резюмируя, Лукашенко заявил: "Выборы будут очень интересными, а после выборов будут еще интереснее. Это я вам обещаю".

Напомним, что в 1996 году, когда Лукашенко оказался на грани импичмента, именно он призвал на помощь представителей "другого государства" - спасать его в Минск прилетели высшие лица России. Поэтому "страшилка" о том, что такой же трюк повторит оппозиция, звучит не убедительно. Да и главный страх Лукашенко не в этом - сегодня он воюет не с оппозицией, а с народом. Люди, которые выходят с протестами по всей Беларуси, никакого отношения к оппозиции не имеют, и в этом главный страх действующего президента. Потому что он действительно не знает, что предпримут люди.
"Белорусский партизан"
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