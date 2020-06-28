Действующий президент Польши не смог выиграть выборы с первого раза









Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал большинство голосов в первом туре выборов главы государства, которые прошли в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на данные экзит-пола компании Ipsos.





Дуда заручился поддержкой 41,8% избирателей, а кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 30,4%. Они прошли во второй тур выборов, который состоится 12 июля.





Независимый кандидат, журналист и телеведущий Шимон Холовня оказался на третьем месте с 13,3%, представитель партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак — на четвертом (7,4%). Кандидат левых сил Роберт Бедронь набрал 2,9%, а глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш — 2,6%.





Поддержка остальных пяти кандидатов не превысила 1%.





По данным экзит-пола, явка составила 62,9%.





Дуда, выступая в своем избирательном штабе после оглашения результатов опроса, назвал значительным свое преимущество и поздравил оппонентов. «Спасибо моим конкурентам за участие в этой кампании, за то, что они показали, что у нас большое количество кандидатов в президенты, и за то, что эти выборы важны», — добавил он.





Тшасковский, комментируя полученный им результат, в свою очередь заявил, что с ним «можно идти сражаться за Польшу».





Выборы президента Польши должны были пройти 10 мая, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на более поздний срок. По словам эксперта по странам Центральной и Восточной Европы Ивана Преображенского, до введения карантина перевес голосов был у партии «Право и справедливость», которая поддерживает Дуду. По его словам, теперь шансы выиграть есть у Тшасковского.











