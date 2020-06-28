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Подготовка к референдуму в Бресте: ОМОН сопроводил активистов в горисполком

Очередное "кормление голубей" в Бресте закончилось встречей противников завода АКБ с городскими властями.

Противники завода АКБ и ОМОН / "Виртуальный Брест"

 Активисты по традиции собрались в воскресенье на площади Ленина, но их оттуда в здание Брестского горисполкома "пригласили" пройти сотрудники ОМОН, сообщает "Виртуальный Брест".

На встрече, в которой принял участие глава Бреста Александр Рогачук, обсуждался вопрос подготовки к местному референдуму о судьбе скандального аккумуляторного завода. Его проведение 22 июня анонсировал Александр Лукашенко, когда посещал Брест и встретился с активистами.  

 
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