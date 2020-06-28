Противники завода АКБ и ОМОН / "Виртуальный Брест"





Активисты по традиции собрались в воскресенье на площади Ленина, но их оттуда в здание Брестского горисполкома "пригласили" пройти сотрудники ОМОН, сообщает "Виртуальный Брест"





На встрече, в которой принял участие глава Бреста Александр Рогачук, обсуждался вопрос подготовки к местному референдуму о судьбе скандального аккумуляторного завода. Его проведение 22 июня анонсировал Александр Лукашенко, когда посещал Брест и встретился с активистами.



