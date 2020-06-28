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«Стерильные избиркомы»: как отсеивали представителей оппозиции и «Честных людей»

На этой неделе завершился важный этап избирательной кампании — формирование участковых избирательных комиссий — тех людей, которые будут считать голоса на президентских выборах.

«Стерильные избиркомы»: как отсеивали представителей оппозиции и «Честных людей»
Скриншот заседания администрации Фрунзенского района
По информации кампании «Правозащитники за свободные выборы», в участковые комиссии по всей стране вошло всего 6 представителей оппозиции (0,009% от общего состава членов УИК) и 5 человек от инициативы «Честные люди», пишет "Солидарность".

В участковые избиркомы включены почти все представители, выдвинутые провластными организациями: БРСМ, «Белая Русь», Союз женщин, Союз ветеранов, Белорусский фонд мира и ФПБ (96,9% от выдвинутых).

"Только от инициативы #честные люди заявление подали более 2000 человек. Удивительным образом практически всем этим людям отказали – отказали необоснованно и цинично, превратив в фарс процедуру выдвижения и голосования и оставив без внимания собранные десятки тысяч подписей избирателей с участков",  сообщил  Штаб Виктора Бабарико

Правозащитник: «Стыдно смотреть, как взрослые люди сидят и кривляются...»


Как отмечает координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович, этот этап на нынешней кампании имел «все болезни», которые мы наблюдали на прошлых избирательных кампаниях.

— Сейчас мы имеем наименьший процент представителей оппозиционных политических партий в участковых комиссиях, по сравнению с выборами 2015 года. Этот показатель сократился в пять раз.

По мнению правозащитника, комиссии остаются полностью стерильными.

— Как и на прошлых избирательных кампаниях сохранился «производственный принцип» при формировании комиссий, то есть когда в комиссиях оказываются люди с одного предприятия или учреждения.

Лабкович приводит в пример показательное заседание администрации Фрунзенского района Минска — то самое, на котором комиссия ушла на перерыв и забыла выключить микрофон.

В итоге обсуждение чиновников, как лучше голосовать, попало в эфир. 19-летний студент Гарварда Максим Богданович в интервью Радыё Свабода признался, что впервые в жизни за него не проголосовал никто.

— Стыдно смотреть, как взрослые люди сидят и кривляются, что они действительно обсуждают состав комиссии, — считает Владимир Лабкович.

Пример, как работает корпоративный принцип при формировании комиссий, приводит Еврорадио:

«На первый взгляд в списках тех, кто попал в УИК в Центральном районе Минска, всё красиво. Тут выдвиженцы от «Белой Руси», БРСМ, «Белорусского союза женщин»,  «Белорусского фонда мира», Коммунистической партии — кажется, что эти люди никак между собой не связаны. Но стоит загуглить фамилии — и оказывается, что члены УИК — коллеги.

На участке №33, который находится в 50-й гимназии, 8 из 11 членов комиссии так или иначе связаны с «Белавиа». При этом собственно «Белавиа» упомянута в списке только один раз».

Работники «Белавиа» выделены зелёным. Фото centr.minsk.gov.by

Кого не взяли в избиркомы


В участковый избирком не попал и житель Бобруйска Андрей Карелин, собравший около 800 подписей за выдвижение Виктора Бабарико. Как отметил бобруйчанин в видеообращении к Лидии Ермошиной: «Это и учителя, и рабочие, и медики, и родственники ваших подруг». 

Еще 10 подписей он собрал за себя, чтобы считать голоса своего района в участковой комиссии, но Карелина и его четверых коллег не пустили на заседание комиссии, стрим не велся.

— Мы граждане другой страны или кампания ведется не за народные деньги? — обратился житель Бобруйска к главе ЦИК.


Не взяли в участковую избирательную комиссию по выборам президента и учительницу из Минска Галину Бессонову, собравшую около 70 подписей за выдвижение Виктора Бабарико (и в основном это были учителя). Подавая заявление, педагог была почти уверена, что у нее есть шанс попасть.

Галина Бессонова, фото из аккаунта в Фейсбуке

«Почему? Потому что я работаю в школе, потому что я — председатель профкома первичной профсоюзной организации. А всем известно, что именно благодаря «Белой Руси» (партия учителей) и профсоюзу наш действующий президент набрал якобы 2 млн подписантов,  — написала Галина Бессонова. — Я даже биографическую справку о себе составила, указав и о школе, и о профсоюзе.

Но с каждым днем моя уверенность исчезала, и окончательно исчезла еще накануне заседания администрации моего района, после просмотра стрима заседания Фрунзенской администрации.

И поэтому, услышав фразу «не имеет опыта работы в избирательной комиссии», но получив три «за», что уже приятнее, чем «единогласно против», меня это не удивило».

Учительница обратилась к своим коллегам, которые вошли в состав избиркомов с призывом провести честные выборы.

— Не берите грех на душу: не вызывайте гнев у народа, не вынуждайте людей идти на площади и митинги! — просит Галина Бессонова.

Штаб Бабарико: есть возможность все изменить


Несмотря на то, что комиссии уже сформированы таким образом, есть возможность все изменить, считает штаб Виктора Бабарико.

Тем, кто не прошел в избиркомы, предлагают идти в наблюдатели.

Также штаб обратился к сотрудникам администраций и исполкомов с предложением рассказать правду о том, что происходило и каким образом принимались решения по участковым комиссиям.

Судей, которые будут рассматривать жалобы на принятые решения, просят работать тщательно, с истребованием доказательств и вызовом свидетелей.

Тем, кто оказался в участковых комиссиях помимо своей воли, напомнили о праве взять самоотвод.

Членов избиркомов просят принять принципы честных выборов: возможность фотосъемки для наблюдателей, публичная демонстрация протоколов при подсчете, проставление дополнительной подписи наблюдателя при опечатывании урн и тому подобное.

«Нам стыдно. Нам действительно стыдно, что все происходит вот так. И мы уверены, что стыдно и тем, кого мы назвали в данном обращении. Но у них есть возможность все изменить, — говорится в обращении штаба Бабарико.

Возможно, когда-нибудь нынешний или будущий Нобелевский лауреат будет писать книгу о белорусских выборах. И в ней будут истории тех людей, которые были внутри системы, которую казалось невозможным расшатать или сломать.

Самые трогательные и самые любимые истории будут те, в которых, несмотря на обстоятельства, люди находили в себе мужество простыми и законными действиями навсегда изменить то, что казалось неизменным. Мы верим в вас, и мы знаем, что у этой истории счастливый конец!»
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