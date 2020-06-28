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Сколько депутатов было раньше и сколько их сейчас?

Сколько было депутатов в Верховном Совете БССР и сколько сейчас в нашем парламенте?


В Верховном Совете БССР долгие годы были 485 депутатов, в обеих палатах Национального собрания Республики Беларусь – 174 человека, пишет "АиФ".

Верховный Совет БССР с 1938 года был правопреемником Центрального Исполнительного Комитета БССР. Первоначально гражданами БССР по избирательным округам избирался сроком на 4 года по норме один депутат на 20 тысяч населения. Конституция 1978 года установила срок полномочий в 5 лет и фиксированное количество депутатов в 485 человек. В 1990-1991 годах в Верховном Совете БССР были 360 человек.

Сейчас Национальное собрание Республики Беларусь состоит из двух палат – Палаты представителей (нижняя) и Совета Республики (верхняя). В состав Палаты представителей входят 110 депутатов, 64 человека насчитывается в Совете Республики.
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