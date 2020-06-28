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У Трампа отреагировали на статью NYT о сговоре России с талибами против США

В материале говорилось о том, что американскому президенту докладывали об этом еще в марте, в Белом доме отрицают.


Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не знали об «охоте за головами», которую российская разведка могла организовать на американских военных и войска союзников в Афганистане, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Ни президент Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами. Это говорит не о достоинствах предполагаемой разведки, а о неточности истории New York Times, ошибочно предполагающей, что президент Трамп был проинформирован об этом», - цитирует заявление AFP.

Ранее американская газета выпустила материал, в котором говорилось о том, что российские разведчики предлагали боевикам движения  «Талибан» вознаграждение за убийство американских военных. Об это разведке США стало известно от пленных боевиков и из других источников. Издание утверждало, что информацию передали Трампу еще в марте.

Ключевой кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о том, что если достоверность публикации будет подтверждена, это станет «поистине шокирующее откровение», пишет русская служба BBC.

По мнению Байдена, это будет свидетельствовать о том, что Трамп не только не смог наказать Россию за вопиющее нарушение международного права, но и продолжил свою политику унижения перед российским президентом, отмечает Reuters.

Соперник Трампа также пообещал в случае избрания противостоять Владимиру Путину и заставить Россию заплатить серьезную цену за свои действия.


В «Талибане» участие в «охоте за головами» отрицают. Представители движения заявили о том, что остаются привержены соглашению, подписанному с Вашингтоном  в феврале. А, кроме того, уже 19 лет ведут вооруженную борьбу без помощи иностранных государств и их разведок.

Представители движения утверждают, что американские военные зачастую гибнут не в бою, а подрываются на самодельных взрывных устройствах.

В российском МИДе публикацией американской газеты возмутились, назвав «информфейком» и «незатейливым вбросом». А в посольстве РФ в Вашингтоне заявили о том, что публикация NYT якобы ставит под угрозу жизни российских дипломатов за рубежом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков традиционно пригрозил США «ответом», если Белый дом решит ввести новые санкции против Кремля.

Напомним, 29 февраля Соединенные Штаты и движение «Талибан» подписали историческое соглашение о выводе американских войск из Афганистана. 10 марта США начали вывод войск из страны.
По мат. ВВС
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