Скриншот из видео Юрия Ганцевича





В середине июня фермер обратился в ЦИК с просьбой зарегистрировать его, несмотря на то, что он не собрал необходимое количество подписей. В ответе за подписью председателя ЦИК Лидии Ермошиной говорится, что это невозможно, передает "Еврорадио"





"...разъясняем, что Ваше требование противоречит нормам Конституции Республики Беларусь, — сказано в документе. — Центральная комиссия обязана в своей деятельности руководствоваться нормами законодательства и не вправе удовлетворить Ваше требование не применять часть вторую статьи 81 Конституции Республики Беларусь, устанавливающую требование о сборе 100 тысяч подписей избирателей для выдвижения кандидата в президента Республики Беларусь".





Однако сам Юрий Ганцевич придерживается иной точки зрения. В видео, размещенном на его Youtube-канале "Приключения козы Машки", он, держа в руках письмо из ЦИК, утверждает, что чиновники удовлетворили его заявление и согласились зарегистрировать кандидатом в президенты. А в соцсетях можно найти фейковый документ об этом, якобы подписанный Лидией Ермошиной.





Фейковый документ





Таким образом, на данный момент мы можем точно сказать две вещи:





— Юрий Ганцевич не собрал 100 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты;





— ЦИК отказывается зарегистрировать его без этих 100 тысяч подписей.





Без Ганцевича на выборах-2020 остаётся семь претендентов: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.