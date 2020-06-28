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ЦИК отказал Ганцевичу в регистрации кандидатом в президенты без 100000 подписей

Центральная избирательная комиссия Беларуси отказывается регистрировать Юрия Ганцевича кандидатом в президенты без собранных 100000 подписей.

Скриншот из видео Юрия Ганцевича

В середине июня фермер обратился в ЦИК с просьбой зарегистрировать его, несмотря на то, что он не собрал необходимое количество подписей. В ответе за подписью председателя ЦИК Лидии Ермошиной говорится, что это невозможно, передает "Еврорадио".

"...разъясняем, что Ваше требование противоречит нормам Конституции Республики Беларусь, — сказано в документе. — Центральная комиссия обязана в своей деятельности руководствоваться нормами законодательства и не вправе удовлетворить Ваше требование не применять часть вторую статьи 81 Конституции Республики Беларусь, устанавливающую требование о сборе 100 тысяч подписей избирателей для выдвижения кандидата в президента Республики Беларусь".

Однако сам Юрий Ганцевич придерживается иной точки зрения. В видео, размещенном на его Youtube-канале "Приключения козы Машки", он, держа в руках письмо из ЦИК, утверждает, что чиновники удовлетворили его заявление и согласились зарегистрировать кандидатом в президенты. А в соцсетях можно найти фейковый документ об этом, якобы подписанный Лидией Ермошиной.

Фейковый документ

Таким образом, на данный момент мы можем точно сказать две вещи:

— Юрий Ганцевич не собрал 100 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты;

— ЦИК отказывается зарегистрировать его без этих 100 тысяч подписей.

Без Ганцевича на выборах-2020 остаётся семь претендентов: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.
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