



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на исландский портал MBL.





Йоханнессон получил 92,2% голосов, а его соперник Гюрмундур Франклин Йонссон - 7,8% голосов. Результат не стал неожиданным, накануне голосования именно такую ​​поддержку прогнозировали социологические исследования.





Исландия - лишь вторая страна в Европе, которая провела выборы после вспышки пандемии коронавируса, после того как на прошлой неделе в Сербии состоялись выборы.









Страна, в которой проживает около 365 000 человек, не слишком пострадала от кризиса здравоохранения. До сих пор в стране зафиксировано 10 смертей от коронавируса, и в настоящее время в Исландии 10 активных случаев заболевания.





Но пандемия сильно ударила по зависимой от туризма экономике, заставив Центральный банк дважды снизить основную ставку, а правительство потратить около 2 миллиардов долларов на финансовую помощь пострадавшим предприятиям и частным лицам, оставшимся без работы.