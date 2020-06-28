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Президент Исландии переизбран на второй срок с результатом 92,2% голосов

Выборы президента Исландии уверенно выиграл действующий глава страны Гудни Йоханнессон, который в 2016 году стал самым молодым президентом в истории страны с момента обретения независимости в 1944 году.


Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на исландский портал MBL.

Йоханнессон получил 92,2% голосов, а его соперник Гюрмундур Франклин Йонссон - 7,8% голосов. Результат не стал неожиданным, накануне голосования именно такую ​​поддержку прогнозировали социологические исследования.

Исландия - лишь вторая страна в Европе, которая провела выборы после вспышки пандемии коронавируса, после того как на прошлой неделе в Сербии состоялись выборы.


Страна, в которой проживает около 365 000 человек, не слишком пострадала от кризиса здравоохранения. До сих пор в стране зафиксировано 10 смертей от коронавируса, и в настоящее время в Исландии 10 активных случаев заболевания.

Но пандемия сильно ударила по зависимой от туризма экономике, заставив Центральный банк дважды снизить основную ставку, а правительство потратить около 2 миллиардов долларов на финансовую помощь пострадавшим предприятиям и частным лицам, оставшимся без работы.
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