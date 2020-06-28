Это надо видеть. Плакат за выборы вдруг стал мемом про угнетенных беларусов

9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. И о важности похода на это событие говорят не только альтернативные кандидаты на пост президента, но и действующая власть. Так в сети появился государственный плакат, который информирует о дате дня X и, судя по всему, призывает граждан сделать свой выбор.