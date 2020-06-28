«Родственники ваших подруг подписались за Бабарико»: Беларус записал видеообращение к Ермошиной
29-летний Андрей Карелин из Бобруйска cобирал подписи за Виктора Бабарико, а позже подавал документы на регистрацию в качестве члена избирательной комиссии. Однако не только не прошел в избирком, но даже не был допущен на заседание комиссии.
Андрей не успел подать жалобу в суд, но записал видеообращение к главе ЦИК Лидии Ермошиной. В обращении Андрей просит главу ЦИК ответить на ряд вопросов, пишет the-village.me
12:16 28/06/2020
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