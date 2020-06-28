В пятницу в Солигорске Александр Лукашенко заговорил про обновление Конституции. Пообещал: «Мы ее сделаем за два года». Понятно, что это ответка на инициативу основного политического противника Виктора Бабарико. Тот предложил референдум о возвращении к Конституции 1994 года, пишет известный политолог Александр Класковский.





Обычно самого Лукашенко критикуют за консерватизм, желание удержать страну в реалиях вчерашнего дня. А тут вот действующий президент получил зацепку, чтобы отплатить той же монетой.





В Солигорске он заявил, что возвращение к Конституции образца 1994 года — это движение назад. Подчеркнул, что 1990-е годы были не лучшими в жизни страны.





Здесь явно подменяются понятия. Это попытка играть на воспоминаниях работяг о действительно тяжелом в бытовом плане времени постсоветского развала. Но ни Бабарико, ни другие оппозиционеры не предлагают вернуть страну в суровые экономические реалии 1994 года. Речь идет о реконструкции более демократической, сбалансированной системы власти, которая была сломана.

Разговорами же о необходимости обновить Конституцию Лукашенко старается создать впечатление, что он не совсем уж законсервировался и сам думает о переменах. Хотя, скорее, думает о том, как надежно обеспечить транзит власти.





Инициатива Бабарико вынудила Лукашенко обрисовать сегодня сроки работы над обновленным вариантом Основного закона: два года. Но не факт, что дедлайн будет выдержан.





А вот в конкретику предполагаемых изменений президент по-прежнему не вдается. Заявил только, что «до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора».





На самом деле более вероятно, что местная вертикаль будет нагружена дополнительной ответственностью, а у президента появится больше возможностей разыгрывать спектакль про мудрого царя и нерадивых бояр. И уж совсем вряд ли народу дадут право избирать локальных начальников, как на гнилом Западе с его местным самоуправлением. А это означает, что вертикальщики будут по-прежнему смотреть в рот главному начальнику и всячески стараться угодить ему, а не народу.





Но самое главное для Лукашенко в нынешней катавасии вокруг Конституции — не содержание тех или иных ее статей, а вопрос, кто в доме хозяин.





Бабарико своим проектом хочет обеспечить мобилизацию актива (в инициативную группу по проведению конституционного референдума только за первые три дня записалось более 12 тысяч человек), остаться игроком на политическом поле, даже если не будет зарегистрирован кандидатом в президенты.





Лукашенко же исповедует концепцию, гласящую, что в стране должен быть только один политик. Поэтому у Бабарико будут последовательно выбивать почву из-под ног.





Оппозиция не раз пыталась инициировать референдумы, но неизменно пролетала как фанера над Парижем. Конечно, сторонники Бабарико, за неполный месяц собравшие почти 435 тысяч подписей за его выдвижение кандидатом в президенты, вполне способны собрать и требуемые законом 450 тысяч подписей за проведение референдума.









Но саму инициативную группу элементарно не зарегистрируют, как не регистрируют с 2000 года ни одну новую политическую партию, проявляя неисчерпаемый креатив по части формальных придирок. Шансов ноль.





Лукашенко фактически подтвердил это, отреагировав в Солигорске на инициативу Бабарико. Власть будет ее гасить, используя предусмотрительно составленный закон. И вообще будет сделано все, чтобы экс-банкир независимо от исхода заведенного против него уголовного дела не получил возможности закрепиться в политике, создать плацдарм на перспективу.





Так что Бабарико и его сторонникам придется помозговать над другими ходами в этой партии. Хотя какая тут партия, когда просто бьют доской по голове.